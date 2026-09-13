"Practical Magic 2" hechiza a las taquillas en su fin de semana de estreno

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"Practical Magic 2" hechizó a las taquillas de Norteamérica en su fin de semana de estreno al quedar en lo más alto de las listas casi tres décadas después de que su predecesora pasó de tener un desempeño modesto en salas a convertirse en una favorita de culto.

La secuela de Warner Bros., protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, recaudó 30 millones de dólares en 4.146 salas, según estimaciones difundidas por Rentrak el domingo. La película desbancó a "Spider-Man: Brand New Day" del primer puesto, después de que el éxito de superhéroes lideró la taquilla nacional seis fines de semana consecutivos.

Estreno de "Practical Magic 2" y desempeño en taquilla

El estreno quedó en el extremo inferior del rango proyectado por Warner Bros., de 30 millones a 35 millones de dólares. La cinta, dirigida por Susanne Bier, costó 75 millones de dólares.

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"Practical Magic 2" reúne de nuevo a Bullock y Kidman como las hermanas Sally y Gillian Owens, integrantes de una familia de brujas cuyas vidas amorosas han estado durante mucho tiempo atormentadas por una maldición ancestral. La secuela las muestra intentando poner fin a la maldición de una vez por todas e introduce a una generación más joven de la familia Owens, interpretada por Joey King y Maisie Williams. Lee Pace también se suma al elenco.

La película está adaptada de la obra de la autora Alice Hoffman y llega 28 años después de la original "Practical Magic". La cinta de 1998 alcanzó un máximo de 46 millones de dólares durante su primera exhibición nacional, pero poco a poco desarrolló un público fiel gracias al consumo en casa, los servicios de streaming y las redes sociales.

Competencia y otros estrenos destacados

La película más reciente recibió dos de cuatro estrellas de The Associated Press, cuya reseña señaló que la secuela abandona parte de la diversión exagerada que ayudó a la original a encontrar una improbable segunda vida, pero se sostiene por las sólidas actuaciones y la química entre Bullock y Kidman.

"Spider-Man: Brand New Day" cayó al segundo lugar con 8,4 millones de dólares, una baja del 54% respecto al fin de semana anterior. El éxito de Sony y Marvel, protagonizado por Tom Holland, ha recaudado ahora aproximadamente 935,2 millones de dólares en el mercado nacional.

Eso deja a la película a unos 1,4 millones de dólares del total norteamericano de 936,6 millones de "Star Wars: Episode VII — The Force Awakens" (2015) y del primer puesto en la lista histórica nacional.

"The Odyssey", de Christopher Nolan, le siguió en tercer lugar con 7 millones de dólares en su noveno fin de semana. La épica mítica de Universal Pictures, protagonizada por Matt Damon como Odiseo, ha superado los 600 millones de dólares en el mercado nacional.

La película también superó a "Jurassic World" (2015) para convertirse en el estreno global más taquillero de Universal.

"Runner" abrió en el cuarto puesto con 6,7 millones de dólares. La comedia de acción de Angel Studios está protagonizada por Alan Ritchson como un exsoldado que une fuerzas con un socio improbable, interpretado por Owen Wilson, para completar una entrega de órganos mientras es perseguido por un cártel despiadado.

Dirigida por Scott Waugh, "Runner" se estrenó en más de 2.500 salas de Norteamérica.

"Coyote vs. Acme", de Ketchup Entertainment, completó los cinco primeros lugares al recaudar 6,2 millones de dólares en su tercer fin de semana. El largometraje de Looney Tunes con acción real y animación ha obtenido ahora cerca de 47,8 millones de dólares en el mercado nacional.

En el sexto lugar, "Buddy" ingresó 3,5 millones de dólares en su tercer fin de semana, elevando su total en Norteamérica a 21,3 millones de dólares.

"Insidious: Out of the Further", de Sony, le siguió en séptimo con 3,4 millones de dólares. La entrega más reciente de la longeva franquicia de terror ha generado aproximadamente 60,5 millones de dólares en el mercado nacional tras cuatro fines de semana.

El thriller surcoreano de ciencia ficción "Hope" se estrenó en octavo con 3,3 millones de dólares en 1.560 salas. Dirigida por Na Hong-jin, la épica de monstruos está protagonizada por Hwang Jung-min, Zo In-sung y Hoyeon, y se centra en una aldea remota sumida en el caos por la llegada de una criatura misteriosa.

"The Uprising", dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Andrew Garfield, debutó en noveno con 3,25 millones de dólares. El drama histórico de acción de Focus Features sigue un levantamiento de plebeyos contra la tiranía del rey Ricardo II en la Inglaterra medieval.

"By Any Means" terminó décima con 2,5 millones de dólares en su segundo fin de semana.