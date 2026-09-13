Antonelli rebasa a Norris y gana la primera carrera de Fórmula Uno en Madrid en 45 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MADRID (AP) — Kimi Antonelli aprovechó los contratiempos de Lando Norris para ganar el domingo el Gran Premio de España en el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, aumentando su ventaja en la clasificación de pilotos.

Cambios de fortuna con el coche de seguridad virtual

Fue la segunda victoria consecutiva para Antonelli, el joven piloto de Mercedes que remontó para ganar su carrera de casa en el GP de Italia el fin de semana pasado.

"Por suerte por el coche de seguridad virtual, me siento un poco mal por Lando", dijo Antonelli por la radio después de la carrera. "Carrera realmente fuerte, fin de semana fuerte, sigamos empujando".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antonelli salió desde la segunda posición en el nuevo trazado Madring en la capital española, pero Norris, quien salió desde la pole, cedió su liderato después de que no pudo entrar a boxes cuando se desplegó un coche de seguridad virtual. Ya había pasado la entrada de boxes y tuvo que entrar en la siguiente vuelta en una cuestionable decisión estratégica de McLaren que lo hizo caer algunas posiciones.

"Es bueno ganar, pero no se siente tan bien porque creo que Lando hoy merecía ganar", dijo Antonelli. "Pero en general, ya sabes, lo aceptaremos".

Norris terminó tercero, detrás del Red Bull de Max Verstappen. Dijo que tuvo una "suerte increíblemente mala" con el coche de seguridad.

"Fui el único que no tuvo la oportunidad de hacer la parada en boxes ahí. Por supuesto siento que merecía más", dijo Norris. "No había nada que pudiera hacer. Felicidades a Kimi y Max, hicieron una buena carrera hoy. Simplemente la suerte no estuvo de nuestro lado. Carrera dura, una que se nos escapó".

Charles Leclerc, quien lideró la mayor parte de la carrera después de optar por no entrar a boxes cuando se desplegó el coche de seguridad virtual, terminó cuarto debido a que tuvo que cambiar neumáticos al final.

La carrera de Lewis Hamilton, compañero de equipo de Leclerc, duró sólo siete vueltas después de que reportó un problema con sus frenos y abandonó. El siete veces campeón del mundo también había tenido dificultades el fin de semana pasado en el GP de Italia, cuando terminó sexto tras un encontronazo temprano con Leclerc.

El GP de España regresó a la región de Madrid por primera vez en 45 años. La última vez se disputó en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital, en 1981.

Fue la octava victoria de la temporada para Antonelli, quien ahora lidera a su compañero de equipo George Russell por 81 puntos con nueve carreras restantes. Russell terminó quinto el domingo.

La salida cobró importancia ya que el nuevo trazado ofrecía pocas oportunidades de adelantamiento, y Antonelli pudo desafiar a Norris en la primera curva. Superó al piloto de McLaren después de cortar la curva para evitar una colisión, pero tuvo que devolver la posición.

Verstappen también tuvo que devolver la posición a Lewis Hamilton después de obtener ventaja al salirse de la pista poco después de la salida.

Los españoles se pelean

La carrera cambió en la vuelta 15 cuando se desplegó el coche de seguridad virtual después de que el Aston Martin de Lance Stroll se detuvo en la pista por un problema de frenos.

Norris perdió la oportunidad de entrar a boxes bajo el coche de seguridad y Antonelli aprovechó para parar y salir por delante del McLaren. Leclerc se quedó fuera y pasó al primer lugar con una estrategia diferente.

Norris terminó entrando a boxes una vuelta después, cuando el coche de seguridad virtual ya había terminado, por lo que perdió más tiempo y regresó a la pista en la quinta posición. También perdió tiempo porque su parada fue más lenta de lo habitual debido a un problema con la rueda delantera derecha.

Con los neumáticos duros aguantando bien, los pilotos de cabeza no tuvieron que entrar a boxes de nuevo y Leclerc tuvo que entrar tarde para su parada obligatoria, cediendo el liderato.

El gran premio de casa fue para el olvido para los pilotos locales.

Los únicos dos españoles en la parrilla, Fernando Alonso y Carlos Sainz, salieron desde atrás y se tocaron temprano en la carrera.

"Me apretó contra el muro", dijo Alonso. "(En) la salida, chocó con dos personas, ahora me apretó contra el muro en la frenada".

Sainz también había chocado con otros pilotos después de una salida agresiva en su carrera de casa. Recibió una penalización de cinco segundos por el incidente con Alonso, y finalmente abandonó por un problema del coche.

El rey Felipe VI de España estuvo entre los presentes para la carrera en la capital española.

Los organizadores esperaban una asistencia total de casi 350.000 espectadores durante todo el fin de semana.

Protestas antes de la carrera

Horas antes de la salida, unos cientos de residentes de barrios del norte de Madrid protestaron contra el regreso de la carrera.

Muchos de ellos vestían camisetas amarillas brillantes y llevaban carteles que decían "Stop Formula 1 in Madrid".

Hubo mucho apoyo local para el evento, pero algunos residentes se quejaron del ruido generado por los coches, los cortes de carreteras y los efectos ambientales de la carrera, que tiene contrato para celebrarse en la capital española durante 10 años.