logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NOCHE DE CASINO

Fotogalería

NOCHE DE CASINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Rivales hasta el final: Alana Flores vence a Gala Montes en el Palacio de los Deportes

La regiomontana impuso su experiencia y contundencia en el ring, superando la altura y peso de su rival

Por El Universal

Agosto 18, 2025 07:47 a.m.
A
Rivales hasta el final: Alana Flores vence a Gala Montes en el Palacio de los Deportes

Rivales hasta el último momento. La altura fue un factor en un lapso de la pelea, pero el golpeo y agilidad de la otra fue determinante en el ring. Alana Flores salió victoriosa y ovacionada por todos los asistentes del Palacio de los Deportes.

El boxeo no estaba en sus planes, pero la vida les dio un giro radical de oportunidades. Alana Flores y Gala Montes lo tomaron y en Supernova Orígenes mostraron lo bien que se prepararon durante cuatro meses en el que sufrieron para estar en forma.

El peso pactado para este combate fue libre, al no llegar a un acuerdo por las dos partes. A pesar de eso, la entrega, el sudor y compromiso lo reflejaron en los tres rounds.

La experiencia de la regiomontana salió a flote, las dos veces que estuvo en la Velada del Año y su pelea en Colombia, fueron de vital importancia para llevarse la noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer asalto contó con drama, entrega y pasión por las dos boxeadoras. Las fintas ayudaron a Alana Flores y recorrer el cuadrilátero, Gala Montes se inclinó más a soltar golpes y ayudarse de su altura.

Los golpes sucios aparecieron en el segundo episodio. Montes conectó un par de jabs prohibidos tratando de debilitar a su rival. Pero Alana mantuvo la postura y el upper de la mano derecha puso a temblar a la cantante y actriz, que fue salvada por la campana.

En el último round, Gala mantuvo la misma tónica, tirando sucio y tirando a Flores como si fuera luchadora de la WWE. La jueza le quitó puntos por el tipo de combate que realizaba. La dueña de Raniza no le importó la diferencia de pesos y altura, y seguir conectando los mejores golpes.

Por decisión unánime Alana Flores se llevó la noche ganándole por cuatro puntos de diferencia en cada asalto. El veredicto fue fulminante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rivales hasta el final: Alana Flores vence a Gala Montes en el Palacio de los Deportes
Rivales hasta el final: Alana Flores vence a Gala Montes en el Palacio de los Deportes

Rivales hasta el final: Alana Flores vence a Gala Montes en el Palacio de los Deportes

SLP

El Universal

La regiomontana impuso su experiencia y contundencia en el ring, superando la altura y peso de su rival

ADIÓS AL VILLANO DE ´SUPERMAN´
ADIÓS AL VILLANO DE ´SUPERMAN´

ADIÓS AL VILLANO DE ´SUPERMAN´

SLP

EFE

MUERE A LOS 87 AÑOS DEJANDO "UNA OBRA EXTRAORDINARIA, TANTO COMO ACTOR COMO ESCRITOR, QUE SEGUIRÁ CONMOVIENDO E INSPIRANDO A LA GENTE DURANTE AÑOS"

Polémica en La casa de los famosos México por comentarios de Facundo a Mariana Botas
Polémica en La casa de los famosos México por comentarios de Facundo a Mariana Botas

Polémica en La casa de los famosos México por comentarios de Facundo a Mariana Botas

SLP

El Universal

Las redes estallan contra Facundo por sus burlas hacia Mariana Botas en La casa de los famosos México.

Luis Pride se lleva la noche al vencer a Shelao en Supernova Orígenes 2025
Luis Pride se lleva la noche al vencer a Shelao en Supernova Orígenes 2025

Luis Pride se lleva la noche al vencer a Shelao en Supernova Orígenes 2025

SLP

El Universal

El enfrentamiento entre Luis Pride y Shelao culmina con la victoria del primero en una pelea intensa y reñida