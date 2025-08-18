Rivales hasta el final: Alana Flores vence a Gala Montes en el Palacio de los Deportes

Rivales hasta el último momento. La altura fue un factor en un lapso de la pelea, pero el golpeo y agilidad de la otra fue determinante en el ring. Alana Flores salió victoriosa y ovacionada por todos los asistentes del Palacio de los Deportes.

El boxeo no estaba en sus planes, pero la vida les dio un giro radical de oportunidades. Alana Flores y Gala Montes lo tomaron y en Supernova Orígenes mostraron lo bien que se prepararon durante cuatro meses en el que sufrieron para estar en forma.

El peso pactado para este combate fue libre, al no llegar a un acuerdo por las dos partes. A pesar de eso, la entrega, el sudor y compromiso lo reflejaron en los tres rounds.

La experiencia de la regiomontana salió a flote, las dos veces que estuvo en la Velada del Año y su pelea en Colombia, fueron de vital importancia para llevarse la noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer asalto contó con drama, entrega y pasión por las dos boxeadoras. Las fintas ayudaron a Alana Flores y recorrer el cuadrilátero, Gala Montes se inclinó más a soltar golpes y ayudarse de su altura.

Los golpes sucios aparecieron en el segundo episodio. Montes conectó un par de jabs prohibidos tratando de debilitar a su rival. Pero Alana mantuvo la postura y el upper de la mano derecha puso a temblar a la cantante y actriz, que fue salvada por la campana.

En el último round, Gala mantuvo la misma tónica, tirando sucio y tirando a Flores como si fuera luchadora de la WWE. La jueza le quitó puntos por el tipo de combate que realizaba. La dueña de Raniza no le importó la diferencia de pesos y altura, y seguir conectando los mejores golpes.

Por decisión unánime Alana Flores se llevó la noche ganándole por cuatro puntos de diferencia en cada asalto. El veredicto fue fulminante.