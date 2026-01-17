ROBBIE WILLIAMS LANZA SU NUEVO ÁLBUM

El cantante británico Robbie Williams ha lanzado por sorpresa su nuevo álbum titulado ´Britpop´, el decimotercero de su carrera, anunció el artista en su perfil de Instagram.

Según la revista Billboard, el camino hacia el lanzamiento de este nuevo trabajo musical del ex componente de Take That ha estado lleno de altibajos.

Anunciado inicialmente en mayo pasado, el disco tenía previsto su lanzamiento para el 10 de octubre, aunque posteriormente se retrasó hasta el 6 de febrero debido a problemas de calendario.

Las once canciones editadas por Williams, que pretenden ser un homenaje a la música de su país, ya se encuentran disponibles en todas las plataformas de "streaming".

El álbum marca el primer conjunto de canciones originales de Williams desde "The Heavy Entertainment Show" de 2016 y su estreno se apoyará en una serie de conciertos en el Reino Unido el próximo mes de febrero.