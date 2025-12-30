Rocío Sánchez Azuara se recupera tras cirugía de histerectomía
Tras una exitosa cirugía, Rocío Sánchez Azuara avanza en su proceso de recuperación en el hospital.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Rocío Sánchez Azuara se encuentra en el hospital recuperándose de una cirugía programada, a la conductora de 62 años le quitaron la matriz después de que su ginecóloga detectara que su endometrio estaba creciendo de más, además, le explicaron que tras haber tenido tres cesáreas estaba surgiendo fibrosis alrededor del útero, por lo que era necesaria la intervención.
La cirugía duró tres horas y todo salió bien, por lo que Sánchez Azuara agradeció al equipo médico que la atendió y a través de un video explicó a sus seguidores la razón por la que se encontraba en el hospital.
"Les cuento como inicié la semana... Histerectomía por laparoscopia con la mejor doctora", escribió Roció.
La histerectomía por laparoscopia es una cirugía mínimamente invasiva para extirpar el útero a través de pequeñas incisiones abdominales (5-10 mm) usando una cámara (laparoscopio) e instrumentos largos, ofreciendo una recuperación más rápida, menor dolor y menos cicatrices que la cirugía abierta. Se utiliza para tratar miomas, endometriosis o cáncer.
Sánchez Azuara está por ser dada de alta y terminar en casa su recuperación.
