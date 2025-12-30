Marvel muestra a un Thor oscuro en Avengers: Doomsday

Este 30 de diciembre, se reveló el segundo avance de la esperada película "Avengers: Doomsday", donde muestra a un icónico vengador atemorizado.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios difundió un segundo adelanto de la saga del Universo Cinematográfico de Marvel.

En esta ocasión, el "Dios del Trueno" no busca reconocimiento ni hazañas épicas; su único anhelo es derrotar a un adversario más para regresar con "Love", la hija que adoptó.

Todo indica que en "Avengers: Doomsday", los hermanos Russo pretenden devolverle a "Thor" la seriedad que mostró en "Infinity War", incluso en lo visual, después de que en sus más recientes apariciones dentro del UCM fuera retratado con un enfoque más cómico que heroico.

