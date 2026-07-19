Roger Nores queda exonerado en investigación por muerte de Liam Payne

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- A casi dos años de la muerte del cantante Liam Payne, la investigación judicial dio un giro al dejar fuera del caso a Roger Nores, el empresario argentino y amigo cercano del cantante que llegó a ser acusado de tener responsabilidad en su fallecimiento.

Tribunal de Buenos Aires exoneró a Roger Nores

El exintegrante de One Direction murió en octubre del 2024 tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Los exámenes forenses indicaron que había restos de alcohol y otras sustancias en su organismo, por lo que se inició una investigación.

Nores fue acusado de homicidio involuntario y suministro de drogas; y es que, la fiscalía aseguró que no solo estuvo con Payne durante su paso por el país, sino que fungió como su anfitrión y hasta cubrió parte de sus gastos.

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Investigación continúa contra otros implicados

En febrero del 2025, el empresario fue absuelto del primer cargo y, hace apenas unos días, también fue exonerado del segundo, de acuerdo con información publicada por el New York Post.

Según el medio estadounidense, un tribunal de Buenos Aires decidió dejar fuera a Nores tras determinar que Payne era un adulto capaz de tomar sus propias decisiones, incluido el consumo de drogas, por lo que el empresario no tiene ninguna responsabilidad penal.

"Roger nunca tuvo la obligación de cuidar de Payne, y mucho menos de sus adicciones. Era su amigo, no su médico ni terapeuta", declaró al Post su abogado, Rafael Cúneo Libarona.

Aunque el expediente quedó cerrado para Nores, la investigación continúa contra Braian Nahuel Paiz, de 26 años, y Ezequiel David Pereyra, de 22, acusados de presuntamente vender cocaína a Payne en los días previos a su fallecimiento. Ambos recuperaron su libertad en marzo pasado, luego de permanecer más de un año detenidos.