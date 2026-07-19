El TEPJF da palo a Morena

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La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso promovido por Morena contra la decisión del Instituto Nacional Electoral de no incorporar, por ahora, a Villa de Pozos a la geografía electoral, al concluir que el partido carecía de interés jurídico y que la representante que presentó la impugnación no tenía facultades para hacerlo.

Recurso de Morena y respuesta del INE

La controversia inició luego de que Morena solicitó al INE la cartografía electoral correspondiente a Villa de Pozos para organizar su estructura interna en ese municipio. Posteriormente, el partido pidió conocer las razones por las que esa demarcación aún no había sido incorporada a la base geográfica electoral. En respuesta, la Vocalía del Registro Federal de Electores en San Luis informó que el procedimiento no era viable debido a que el decreto que creó el municipio permanece sujeto a diversos juicios de amparo.

Resolución del Tribunal Electoral y criterios legales

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Al resolver el expediente SM-RRV-1/2026, los magistrados determinaron que el oficio impugnado no constituyó una decisión propia de la instancia electoral, sino que comunicó el criterio emitido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE que previamente estableció la imposibilidad de incorporar a Villa de Pozos a la geografía electoral mientras sigan pendientes los amparos contra el Decreto 1074.

La sentencia también señala que la geografía electoral corresponde al Consejo General del INE, por lo que cualquier impugnación debe promoverse ante la representación del partido acreditada ante el órgano nacional y no por su representante ante la Comisión Local de Vigilancia en la entidad.

La Sala Regional concluyó que el recurso era improcedente por no acreditar una afectación directa a los derechos de Morena y resolvió desecharla sin entrar al estudio de fondo.