Hallan a hombre sin vida en la Zona Industrial
La mañana del sábado, personas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades
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La mañana de este sábado, un hombre sin vida fue localizado en el Eje 140, camino a la comunidad de Terreros, en la delegación de La Pila.
El hallazgo se dio alrededor de las ocho de la mañana, cuando personas que transitaban por el lugar dieron aviso a las autoridades de que entre la maleza se alcanzaba a ver un cuerpo tendido y a unos 30 metros fuera del camino una motocicleta tirada, la cual no se sabía con certeza si pertenecía al difunto.
Al llegar al sitio, las autoridades constataron el hallazgo de un hombre de aproximadamente 35 años que, por causas aún desconocidas, ya no presentaba signos vitales. Tras confirmar el estado de la persona, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron la escena como primeros respondientes, con el fin de iniciar las primeras averiguaciones.
Momentos después, al lugar arribaron agentes de la Policía de Investigación, quienes se encargaron de los peritajes del suceso, recolectando los indicios para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales. Asimismo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista con el fin de determinar la causa de su deceso y que sea entregado a sus familiares.
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