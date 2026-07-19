Seis muertos y 32 heridos tras sismo en Junín, Perú

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LIMA (AP) — El número de fallecidos tras el sismo de magnitud 5,5 que remeció la víspera una región de los Andes de Perú se elevó a seis, con más de 30 heridos y 300 damnificados, informaron las autoridades el domingo.

Detalles confirmados

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo el sábado a las 21:24, hora local, (0224 GMT del domingo) y tuvo su epicentro a dos kilómetros (1,24 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, provincia de Huancayo, en la región Junín. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,21 millas).

Tras arribar a la zona de Chongos Bajo, una de las más afectadas en la provincia de Chupaca, en la región Junín, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, entregó una evaluación de la emergencia. Hasta el momento se registran seis muertos y 32 heridos —de los cuales sólo seis permanecen internados—, citó la agencia estatal de noticias Andina.

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En el área, 48 viviendas quedaron destruidas y más de 250 están afectadas, añadió el funcionario, que advirtió que el balance es preliminar "porque hay muchos más distritos aledaños que también tienen daños".

Inicialmente, el jefe de la defensa civil, Luis Vásquez, había confirmado el fallecimiento de cinco personas.

El tipo de construcciones en esa zona andina con material rústico de adobe "se ha sumado para que el impacto y los daños sean mayores", declaró Vásquez a los medios.

Acciones de la autoridad

Socorristas atienden la emergencia y continúan con labores de búsqueda y rescate, indicó en un comunicado el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sin que por el momento se conozca un número preciso de desaparecidos. También brigadas de salud acudieron a la zona para atender a los lesionados, agregó.

Las autoridades evalúan los daños provocados por el sismo, que, según el reporte oficial, afectó además la histórica estructura de la iglesia y antiguo convento de "Santiago de León" en Chongos Bajo, construida en 1565, y designada como Patrimonio Monumental de la Nación por constituir una "joya arquitectónica" del siglo XVI. La torre, que sostenía una de las cruces y reloj, se desplomó en el temblor y la torre también sufrió daños.

Varias horas después de ocurrido el sismo, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, aseguró en declaraciones a la estatal Radio Nacional que se ha desplegado la ayuda para los afectados y se está "actuando con rapidez".

El mandatario adelantó que viajará a la zona, al tiempo que Arroyo junto al ministro de Defensa, Javier Flores, y autoridades locales recorren el área afectada.

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, precisó que entre las víctimas ya han sido identificados un joven de 18 años y cuatro adultos mayores entre 69 y 73 años. No se difundió la edad del sexto fallecido.

Imágenes reproducidas por medios locales captaron los momentos de angustia de familiares de las víctimas en Chongos Bajo —una de las zonas con mayor impacto por el terremoto— y pobladores permanecían cubiertos con mantas en los exteriores de sus viviendas severamente dañadas.

En la zona de preminente tradición agrícola y ganadera, también se observaron varios animales bajo los escombros.

"Mi vivienda ha quedado destrozada" comentó Hermenegilda Guamalato a la radio "Exitosa". Angustiada, pidió ayuda para conseguir un lugar donde pueda permanecer con sus tres hijos en la comunidad de Huayucachi, en la aledaña provincia de Huancayo también afectada por el sismo.

El alcalde de esa localidad, Miller Vásquez, dijo a la estación radial que al menos 50 viviendas "han quedado inhabitables", aunque el levantamiento de información continua. Aseguró que se ha desplegado ayuda como entrega de frazadas, carpas y víveres para los damnificados.

En 2007, en una provincia de la región Ica llamada Pisco, ocurrió un terremoto de 7,9 que dejó casi 600 muertos.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el llamado "Anillo de Fuego" del Pacífico.