FALLECE MAURO MENÉNDEZ, HIJO MAYOR DE AYLÍN MUJICA

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La actriz Aylín Mujica atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez, quien desarrolló una carrera en la escena de la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ. De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, el DJ habría fallecido luego de que se complicara una neumonía que presuntamente padecía y con la que habría viajado a Barbados.

Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada oficialmente. Mujica recibió la noticia del fallecimiento mientras se encuentra en Colombia, donde participa en las grabaciones del reality "Top Chef VIP" para Telemundo. Mauro encontró en la música su mayor pasión y logró abrirse paso como DJ y productor musical. Con el proyecto MAAHEZ, se especializó en géneros como house, tech house, latin house y moombahton, además de colaborar con artistas como DVBBS, Good Times Ahead (GTA), Jenn Morel y San Pacho. Entre las producciones que lanzó destacan "Tequila", en colaboración con San Pacho, además de "Isla de Mujeres", "Dirty Flow", "Matadora" y "Safari". Su actividad en redes sociales se mantenía constante. De hecho, su última publicación en Instagram fue el 7 de julio, cuando compartió varias fotografías junto a su equipo de sonido acompañadas del mensaje: "música real".

Mauro Menéndez fue el primogénito de Aylín Mujica, fruto del matrimonio que la actriz sostuvo con el artista cubano Osamu Menéndez. La conductora de 51 años