Vuelca ferry con 133 personas frente a Guyana; reportan decenas de desaparecidos

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GEORGETOWN, Guyana (AP) — Un ferry gubernamental que transportaba a 133 pasajeros y tripulantes volcó en Guyana, y hasta el momento se ha rescatado a 67 personas, informaron las autoridades el domingo, cuando una masiva operación de búsqueda y rescate intentaba encontrar a las decenas de personas que continúan desaparecidas.

Volcadura ferry MV Barima en Guyana: detalles y cronología

El MV Barima navegaba desde la capital, Georgetown, por la costa del Atlántico Norte hacia Port Kaituma, señaló el primer ministro guyanés Mark Phillips, quien dirige la respuesta del gobierno.

Phillips dijo que el grupo que había sido rescatado se conforma por 41 hombres, 11 mujeres y 15 niños. No señaló si las autoridades temían o no que los pasajeros desaparecidos estuvieran muertos. Helicópteros, aviones y embarcaciones pesqueras están rastreando un área de 2.590 kilómetros cuadrados (1.000 millas cuadradas) en las labores de búsqueda.

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Declaraciones oficiales y acciones de rescate

El MV Barima zarpó poco después de las 3:00 de la tarde del sábado y tuvo problemas poco antes de la medianoche, de acuerdo con las autoridades. El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, indicó en Facebook que se recibió una llamada de auxilio a las 11:01 de la noche (3:01 de la mañana GMT), lo que dio inicio a una operación de búsqueda y rescate en que participaron embarcaciones estatales y privadas.

Las autoridades informaron que la embarcación, que realiza viajes semanales a las comunidades mayormente indígenas cerca de Venezuela, volcó cerca del río Pomeroon.

Edghill detalló que la embarcación estaba equipada con 250 chalecos salvavidas, dos balsas salvavidas rígidas y seis balsas salvavidas inflables. Negó las afirmaciones de que pudiera haber volcado porque estaba sobrecargada de pasajeros o carga.

"Tuvo que ver con la marea", aseveró el ministro, en referencia a declaraciones de pasajeros rescatados.