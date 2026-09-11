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Carín León no pudo cantar en Las Vegas por fallas técnicas

La novia de Carín León pidió a los fans evitar críticas y destacó que el cantante hizo todo para presentarse.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 01:29 p.m.
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Carín León no pudo cantar en Las Vegas por fallas técnicas
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      Ante la molestia del público por la cancelación del concierto que Carín León ofrecería la noche de ayer 10 de septiembre en The Sphere de Las Vegas, Meylin Zúñiga, novia del cantante, salió en su defensa y explicó lo sucedido.

      ¿Qué declaró Meylin Zúñiga sobre la cancelación?

      La empresaria y modelo originaria de Tampico, Tamaulipas, con quien Carín sostiene una relación desde hace tres años, pidió, a través de un comunicado, no crucificar a Carín, quien hizo de todo para poder ofrecer el show, sin embargo, problemas mecánicos en dos aviones y la negativa de un vuelo comercial para que llevaran a Carín, lo impidieron.

      Meylin reflexionó sobre lo que ocurrió, e invitó a los fans a que mejor piensen que el próximo 15 de septiembre de 2027 lo podrán ver y escuchar, y no que estuvieran llorando por algo irreparable.

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      Impacto en la comunidad y reacciones ante la cancelación

      "¿Qué es lo peor de todo esto, haberlos dejado plantados con la posibilidad de primero Dios volver a cantar todos juntos, o la noticia de que se cayó el avión y el artista no está?", cuestionó.

      Y aseguró:

      "Ahí si hubieran llorado y no coreado grosería y media".

      Y es que ante tanto reclamo en redes por la cancelación del concierto, Zúñiga afirmó que no fue porque Carín se haya ido de fiesta como se dijo, ni tampoco porque ellos se hubieran peleado.

      Invitó a la gente a que no cuestionen porque no se quedó en Las Vegas o porque no se fue 10 horas antes, dijo que también ellos tienen familia con la que quieren compartir momentos como lo hace el resto de la gente.

      "Y si pecamos de confianzudos pues perdón, no se pasen... qué posibilidades hay de que dos aviones top no funcionen el mismo día para una distancia de una hora de vuelo", expresó.

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