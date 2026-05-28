Sebastián Rulli responde a polémica por video IA con Cazzu

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Aunque su imagen y nombre están registrados ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el

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contra el autor de un, en el que se lo ve romántico con la rapera Cazzu.Elde "Los ricos también lloran" y "Vencer al pasado" se sorprendió cuando supo del video a inicios de esta semana y que se viralizó en redes sociales. Las imágenes los mostraban en la playa y restaurante, manifestando su amor."Fue lade alguien que sabey, sinceramente, es algo increíble que todavía no exista algo para evitar eso. Pero bueno, mientras no atenten contra nadie, no promocionen cosas ajenas a lo que uno piensa, no voy a generar ninguna demanda, ni nada legal", dijola mañana de este jueves a EL UNIVERSAL.Eso sí, el histrión no descarta que si las, adoptar"Por ahora, también es cierto, que hacer algo con cada que alguien pone algo inofensivo sería(con los)", apuntaUn caso similar reciente fue el de, cuya imagen de la cinta "Amar te duele" fue utilizada por unapara promoverse. En este caso los productores del filme no han emitido postura al respecto.Recientemente en else publicó que nadie puede utilizar lade quien sea, sin laprevio al dueño de ella.Elahora andalas últimas semanas de "",que protagoniza y que concluirá el próximo 28 de junio.La producción delo pone como un hombre del que se enamoran una mujer y su hija (Aejandra Barros y Ela Velden, respectivamente. Mientras la mamá intenta retenerlo, la hija intenta conquistarlo."Ya estamos en lay ansioso de que vengan loscon todo lo que sucedió en la trama, la, había equipo Paloma (la mamá) y Bárbara (la hija), primero había empatía con una y luego ya no", cuenta."Vienen cosas que pasarán muy rápido, por ejemplo, viene uny ya verán de quien",brevemente