logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso

"Revisaremos que el tema esté apegado a la legalidad", señaló el diputado Roberto García Castillo

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 28, 2026 03:25 p.m.
A
Roberto García Castillo/Foto: Citlally Montaño

Roberto García Castillo/Foto: Citlally Montaño

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Roberto García Castillo, afirmó que las contrataciones y basificaciones en el Poder Legislativo deben realizarse con apego a la ley, luego de señalamientos por presuntas irregularidades en la Oficialía Mayor.

      Señaló que estos procesos serán revisados por los órganos internos de control y que cualquier denuncia o señalamiento debe atenderse en las instancias institucionales correspondientes.

      "Revisaremos que el tema esté apegado a la legalidad. La Oficialía Mayor tiene atribuciones administrativas propias y existen también órganos internos de control y mecanismos institucionales para revisar cualquier posible irregularidad", comentó.

      Los señalamientos se centran en presuntos procesos de basificación acelerada y asignación de plazas dentro de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, encabezada por Dolores Eliza García Román.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre los casos mencionados por trabajadores figura el de Alejandra Pérez Pérez, identificada como nuera de la titular de la Oficialía Mayor, quien aparece en registros de transparencia como analista administrativa con percepciones superiores a 25 mil pesos mensuales, así como Irma Aracely Gallardo Báez y Laura Araceli Villalobos Castillo, registradas como auxiliar general con ingresos cercanos a 30 mil y 29 mil pesos mensuales, respectivamente.

      LEA TAMBIÉN

      Oficial mayor del Congreso cobija a sus allegados

      Dolores García da basificación exprés en el Legislativo a nuera y a otras dos personas cercanas

      Trabajadores inconformes afirmaron que Villalobos Castillo habría sido incorporada recientemente y basificada en un corto periodo, además de señalar que no realiza labores médicas dentro del Congreso, sino actividades vinculadas a la Oficialía Mayor, y acusaron disparidad en los procesos de basificación frente a empleados con mayor antigüedad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso
      Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso

      Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      "Revisaremos que el tema esté apegado a la legalidad", señaló el diputado Roberto García Castillo

      Ceepac desecha queja por propaganda del PVEM en bardas
      Ceepac desecha queja por propaganda del PVEM en bardas

      Ceepac desecha queja por propaganda del PVEM en bardas

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La denuncia fue presentada por un ciudadano y analizada por el organismo electoral sin proceder.

      Jacquelinn Jáuregui reconoce retraso sobre la Ley Santi
      Jacquelinn Jáuregui reconoce retraso sobre la Ley Santi

      Jacquelinn Jáuregui reconoce retraso sobre la "Ley Santi"

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Diputada Jáuregui atribuye retrasos a consultas técnicas y agendas, no a falta de voluntad.

      Sancionan a unos 30 taxistas por dificultar movilidad en Alameda
      Sancionan a unos 30 taxistas por dificultar movilidad en Alameda

      Sancionan a unos 30 taxistas por dificultar movilidad en Alameda

      SLP

      Samuel Moreno

      La SSPC mantiene vigilancia para evitar que se estacionen indebidamente