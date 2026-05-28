Investigarán favoritismos en contrataciones de Congreso
"Revisaremos que el tema esté apegado a la legalidad", señaló el diputado Roberto García Castillo
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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Roberto García Castillo, afirmó que las contrataciones y basificaciones en el Poder Legislativo deben realizarse con apego a la ley, luego de señalamientos por presuntas irregularidades en la Oficialía Mayor.
Señaló que estos procesos serán revisados por los órganos internos de control y que cualquier denuncia o señalamiento debe atenderse en las instancias institucionales correspondientes.
"Revisaremos que el tema esté apegado a la legalidad. La Oficialía Mayor tiene atribuciones administrativas propias y existen también órganos internos de control y mecanismos institucionales para revisar cualquier posible irregularidad", comentó.
Los señalamientos se centran en presuntos procesos de basificación acelerada y asignación de plazas dentro de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, encabezada por Dolores Eliza García Román.
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Entre los casos mencionados por trabajadores figura el de Alejandra Pérez Pérez, identificada como nuera de la titular de la Oficialía Mayor, quien aparece en registros de transparencia como analista administrativa con percepciones superiores a 25 mil pesos mensuales, así como Irma Aracely Gallardo Báez y Laura Araceli Villalobos Castillo, registradas como auxiliar general con ingresos cercanos a 30 mil y 29 mil pesos mensuales, respectivamente.
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Trabajadores inconformes afirmaron que Villalobos Castillo habría sido incorporada recientemente y basificada en un corto periodo, además de señalar que no realiza labores médicas dentro del Congreso, sino actividades vinculadas a la Oficialía Mayor, y acusaron disparidad en los procesos de basificación frente a empleados con mayor antigüedad.
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