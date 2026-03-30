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Sergio Mayer quiere gobernar CDMX... en 12 años

El diputado plantea aspiración a largo plazo tras polémica en reality

Por El Universal

Marzo 30, 2026 08:13 a.m.
A
Sergio Mayer quiere gobernar CDMX... en 12 años

El legislador Sergio Mayer aseguró que busca convertirse en jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aunque aclaró que se trata de un plan a largo plazo.

Tras la polémica por su participación en el reality La Casa de los Famosos, Mayer reapareció en una entrevista con el periodista José Luis Guerra, donde habló de sus aspiraciones políticas.

"Me encantaría ser jefe de Gobierno", afirmó, aunque precisó que no será en el corto plazo. Según dijo, su intención es prepararse durante al menos dos sexenios más, es decir, unos 12 años.

Las declaraciones surgen en medio de cuestionamientos recientes, luego de que solicitó licencia como diputado federal para integrarse al programa televisivo, decisión que generó críticas incluso dentro de Morena.

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El caso derivó en un proceso interno en la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, que resolvió suspender temporalmente algunos de sus derechos partidarios.

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