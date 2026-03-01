Sin confirmar, supuesto veto de Spotify a narcocorridos

En redes sociales circula un supuesto posicionamiento atribuido a Spotify México sobre la eliminación de contenidos que promuevan el narcotráfico y la violencia; hasta ahora no aparece en sus cuentas oficiales.

En las últimas horas comenzó a difundirse en redes sociales un presunto comunicado de Spotify México en el que se anuncia la decisión de retirar de la plataforma las canciones que glorifiquen o promuevan actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

En el texto, la empresa señala que reconoce la compleja realidad que enfrenta el país, destacando que, si bien México posee una gran riqueza cultural y talento artístico, también atraviesa una situación marcada por la violencia que ha impactado a numerosas familias y comunidades.

Asimismo, el documento indica que la música tiene un impacto significativo en la sociedad y que la plataforma no puede ser indiferente ante mensajes que contribuyan a normalizar o perpetuar la violencia. Aclara que la medida no busca censurar expresiones artísticas, sino alinearse con su misión de promover valores positivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, hasta el momento dicho comunicado no ha sido publicado ni confirmado en los canales oficiales de Spotify en México, por lo que la autenticidad del mensaje permanece en duda.

Se espera que en las próximas horas la empresa emita un posicionamiento formal para aclarar la situación.