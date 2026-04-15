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Caen siete armados, cuatro menores, tras operativos en Culiacán

Autoridades aseguran armas, vehículos robados y equipo táctico en tres acciones en comunidades rurales

Por El Universal

Abril 15, 2026 08:58 a.m.
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Caen siete armados, cuatro menores, tras operativos en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- En una serie de operativos ejecutados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales en el medio rural en Culiacán se logró la detención de siete civiles, cuatro de ellos menores de edad, a los que se les aseguró armas automáticas, cargadores, cartuchos, equipos tácticos y unidades con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en una primera acción, el personal estatal, en un patrullaje por la comunidad de Altamira, en una brecha que comunica al poblado de la Mora, ubicaron una camioneta Frontier color gris cuyos ocupantes asumieron una actitud evasiva por lo que fueron seguidos.

Al acercarse a ellos, se percataron que vestían chalecos tácticos, por lo que se procedió a la detención de tres personas del sexo masculino, dos de ellos menores de edad, a los que se les aseguró tres fusiles automáticos, 14 cargadores, 730 cartuchos útiles y la camioneta en la que se desplazaban la cual cuenta con reporte de robo.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales extendieron sus recorridos por el poblado de la Mora, donde ubicaron un vehículo con vidrios polarizados, a cuyo conductor le marcaron el alto, pero este no acató la orden por lo que fue perseguido por varios minutos.

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Tras ser alcanzados fueron detenidos dos civiles, los cuales portaban pistolas, cargadores abastecidos, 18 cartuchos útiles y un vehículo sin reporte de robo.

En un tercer operativo, los elementos estatales observaron que un vehículo Mazda, sin placas, circulaba a exceso de velocidad rumbo al poblado de la Mora, por lo que se inició una persecución que duró varios minutos.

Dado que el conductor de la unidad Mazda perdió el control y quedó varada entre las milpas, por lo que sus ocupantes, dos menores de edad, intentaron darse a la fuga fueron detenidos y se les encontró un fusil M4, dos fusiles calibre 5.56X 45, diez cargadores abastecidos, 300 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos con placas y el vehículo en que viajaban cuenta con reporte de robo.

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