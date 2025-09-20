OSORIO Y EVA PREPARAN SU BODA
A
EL PRODUCTOR DE TELEVISIÓN JUAN OSORIO Y SU NOVIA EVA DANIELA ESTÁN EN LOS ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA LA BODA QUE SE REALIZARÁ EN OCTUBRE MUY CERCA DE LEÓN, GUANAJUATO, Y AUNQUE LA ACTRIZ ASEGURA QUE SERÁ ÍNTIMA Y CON POCOS INVITADOS, ESO NO SIGNIFICA QUE NO ESTÉ ATENTA A TODOS LOS DETALLES QUE RODEAN ESTE IMPORTANTE EVENTO, PUES ASEGURA QUE UNIRÁ SU VIDA AL “AMOR DE SU VIDA”, JUAN OSORIO, EL PRODUCTOR ES 38 AÑOS MAYOR QUE ELLA. EVA DANIELA YA TIENE EL VESTIDO DE NOVIA Y HA ASISTIDO A TRES PRUEBAS DE MAQUILLAJE, PUES QUIERE LUCIR ESPECTACULAR ESE DÍA TAN IMPORTANTE.