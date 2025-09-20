logo pulso
MÉXICO LINDO Y QUERIDO

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

SHAKIRA LE DICE ADIÓS A MÉXICO CON EMOTIVA DESPEDIDA

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague” así es como versa el refrán popular y es precisamente así cómo se sintió la despedida de Shakira de la Ciudad de México donde se presentó por 12 noches en el Estadio GNP, durante tres etapas de su gira “Las mujeres ya no lloran”, número con el cual rompió el récord de más presentaciones en el recinto al oriente de la Ciudad de México, el cual ostentaba Grupo Firme con 9 conciertos.

El concierto inició con esta escenificación de resurgimiento, tal cual lo demostró en el disco por el cual de hizo la gira, con temas como “La fuerte”, “GIRL LIKE ME”, “Las de la intuición” y “Estoy aquí”, canciones que arrancaron desde un inicio al público de sus asientos y los llevó al comienzo de una emotiva despedida.

“Mi último concierto en Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP. Ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no habría sido posible y esto ha sido un verdadero regalo, el que jamás olvidaré. Gracias, México, vivir es increíble especialmente, vivir lo que se vive aquí aquí en tierra mexicana. Quiero que el mundo entero lo sepa. Que México es mágico. México, estamos y siempre somos uno”, dijo la cantante colombiana. 

