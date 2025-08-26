Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen: así fue la romántica propuesta

La cantante Taylor Swift sorprendió a millones de seguidores al anunciar en Instagram que su novio, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, le pidió matrimonio.

En un jardín lleno de flores, Kelce se arrodilló y entregó a Swift un anillo de compromiso, mientras la artista compartía el emotivo momento con sus fans.

Un romance que comenzó en un concierto

La historia de amor entre ambos inició en el verano de 2023, cuando Kelce asistió a un concierto de la gira The Eras Tour en Kansas City.

El jugador había intentado, sin éxito, entregarle a Swift una pulsera de la amistad en el Arrowhead Stadium, pero el destino les tenía preparado algo más grande.

Del Super Bowl a la propuesta de matrimonio

Su relación se hizo pública mientras los Chiefs buscaban su segundo Super Bowl consecutivo. Swift fue parte de la celebración tras la victoria en el campeonato de la AFC, cuando vencieron a los Ravens en Baltimore.

Más tarde, en el Super Bowl de Las Vegas, Swift dio de qué hablar:

Llegó desde Tokio, donde estaba con su gira, en un viaje exprés en jet privado .

Se dejó ver con amigas como Blake Lively, Ice Spice y Lana Del Rey .

Fue captada en televisión ganando un concurso de beber cerveza en las gradas.

Y cerró la noche celebrando con Kelce en el campo, donde se besaron bajo una lluvia de confeti rojo y doradotras el triunfo de los Chiefs 25-22 sobre los 49ers.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce se convierte en uno de los momentos más comentados del año, uniendo a la superestrella de la música y al campeón del futbol americano en una historia de amor digna de película.