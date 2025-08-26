Aparatoso choque en Himno Nacional deja un lesionado

Una persona lesionada y tres personas con golpes leves fue el saldo de un percance entre dos vehículos en Himno Nacional y 18 de marzo, en la colonia Burócrata.

Los hechos, cerca de las 10:30 horas de este martes, cuando el conductor de una camioneta circula sobre sobre 18 de marzo hacia Salvador Nava pero al llegar a himno nacional impactó a un Nissan tipo Tsuru.

Al sitio, arribaron peritos de la SSPC municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho de tránsito.

Se detalló que una personas tuvo que ser trasladada a un hospital para su atención médica.

