logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

´THE PITT´ Y ´PLURIBUS´ RUMBO A LOS EMMY

Por EFE

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
A
´THE PITT´ Y ´PLURIBUS´ RUMBO A LOS EMMY
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El drama médico ´The Pitt´ (HBO Max) y la serie de ciencia ficción posapocalíptica ´Pluribus´ (Apple TV) se perfilan como los grandes favoritos en las nominaciones de los Premios Emmy 2026.

      La Academia de Televisión anunciará este miércoles los proyectos que competirán por uno de sus galardones en la 78ª edición, a las 8.30 hora local de Los Ángeles (16.30 GMT), en una transmisión presentada por la actriz Liza Colón-Zayas y el actor Jeff Hiller a través de su página oficial.

      El periodo de votación para determinar las nominaciones a los premios más reputados de la televisión de este año finalizó el pasado lunes 22 de junio, y tomará en cuenta las series que se estrenaron del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. Luego de un exitoso paso por la última temporada de premios, la serie de emergencias médicas protagonizada por Noah Wyle aspira conseguir nominaciones en apartados como mejor serie de drama; mejor actor de drama, múltiples menciones en mejor actor y actriz de reparto, entre otras. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      León Larregui critica a FIFA tras eliminación de Egipto en Mundial
      León Larregui critica a FIFA tras eliminación de Egipto en Mundial

      León Larregui critica a FIFA tras eliminación de Egipto en Mundial

      SLP

      El Universal

      El vocalista de Zoé cuestionó el arbitraje y acusó a FIFA de favorecer a Argentina en octavos de final.

      Karina Torres se une a casa de los famosos México; reality inicia el 26 de julio
      Karina Torres se une a casa de los famosos México; reality inicia el 26 de julio

      Karina Torres se une a casa de los famosos México; reality inicia el 26 de julio

      SLP

      El Universal

      La producción oficializó la participación de Karina Torres tras meses de rumores y pistas difundidas en video.

      Flea de Red Hot Chili Peppers envía mensaje a afición mexicana
      Flea de Red Hot Chili Peppers envía mensaje a afición mexicana

      Flea de Red Hot Chili Peppers envía mensaje a afición mexicana

      SLP

      El Universal

      Aficionados ingleses interpretaron 'Wonderwall' durante el partido en el Estadio Ciudad de México.

      Enjambre anuncia conciertos en Estadio GNP:
      Enjambre anuncia conciertos en Estadio GNP:

      Enjambre anuncia conciertos en Estadio GNP:

      SLP

      AP

      El grupo estrenará visuales creados para estos shows y lanzará su álbum