´THE PITT´ Y ´PLURIBUS´ RUMBO A LOS EMMY

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El drama médico ´The Pitt´ (HBO Max) y la serie de ciencia ficción posapocalíptica ´Pluribus´ (Apple TV) se perfilan como los grandes favoritos en las nominaciones de los Premios Emmy 2026.

La Academia de Televisión anunciará este miércoles los proyectos que competirán por uno de sus galardones en la 78ª edición, a las 8.30 hora local de Los Ángeles (16.30 GMT), en una transmisión presentada por la actriz Liza Colón-Zayas y el actor Jeff Hiller a través de su página oficial.

El periodo de votación para determinar las nominaciones a los premios más reputados de la televisión de este año finalizó el pasado lunes 22 de junio, y tomará en cuenta las series que se estrenaron del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. Luego de un exitoso paso por la última temporada de premios, la serie de emergencias médicas protagonizada por Noah Wyle aspira conseguir nominaciones en apartados como mejor serie de drama; mejor actor de drama, múltiples menciones en mejor actor y actriz de reparto, entre otras.