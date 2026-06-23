Tom Holland queda fuera en concurso de dobles Spider-Man
El video del concurso alcanzó casi 4 millones de reproducciones en un día por la reacción de los fans.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Ante el esperado estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, película que llegará a las salas de cine el próximo 29 de julio, Tom Holland se volvió tendencia en redes sociales al quedar descalificado en un concurso de dobles de Spider-Man.
Concurso de dobles Spider-Man con jurado especial
Como parte de la gira promocional de la cinta, los actores Tom Holland y Zendaya aparecieron en un concurso, donde creadores de contenido se disputaron el título del "Doble de Spider-Man", sin saber que el personaje original estaría infiltrado.
Entre volteretas, poses y lanzamiento de telaraña, cada participante demostró distintas habilidades para ganar el título, sin embargo, el popular actor fue descalificado por el jurado conformado por Zendaya (co-protagonista del filme y pareja de Holland) y el youtuber español, Ibai Llanos.
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Reacciones y viralización del concurso
Los otros competidores para ser el doble del superhéroe arácnido, además de ser reconocidos creadores de contenido, son fans del personaje de Marvel y cuando fue revelada la identidad de Holland al terminar el concurso, su reacción se volvió épica al recrear el meme de las versiones del Hombre Araña señalándose unas a otras.
Con tan solo un día en la plataforma, el video está por llegar a los 4 millones de reproducciones, donde los internautas quedaron sorprendidos al crossover entre los streamers y las estrellas de Hollywood.
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