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Tom Holland queda fuera en concurso de dobles Spider-Man

El video del concurso alcanzó casi 4 millones de reproducciones en un día por la reacción de los fans.

Por El Universal

Junio 23, 2026 06:09 p.m.
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Tom Holland queda fuera en concurso de dobles Spider-Man
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Ante el esperado estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, película que llegará a las salas de cine el próximo 29 de julio, Tom Holland se volvió tendencia en redes sociales al quedar descalificado en un concurso de dobles de Spider-Man.

      Concurso de dobles Spider-Man con jurado especial

      Como parte de la gira promocional de la cinta, los actores Tom Holland y Zendaya aparecieron en un concurso, donde creadores de contenido se disputaron el título del "Doble de Spider-Man", sin saber que el personaje original estaría infiltrado.

      Entre volteretas, poses y lanzamiento de telaraña, cada participante demostró distintas habilidades para ganar el título, sin embargo, el popular actor fue descalificado por el jurado conformado por Zendaya (co-protagonista del filme y pareja de Holland) y el youtuber español, Ibai Llanos.

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      Reacciones y viralización del concurso

      Los otros competidores para ser el doble del superhéroe arácnido, además de ser reconocidos creadores de contenido, son fans del personaje de Marvel y cuando fue revelada la identidad de Holland al terminar el concurso, su reacción se volvió épica al recrear el meme de las versiones del Hombre Araña señalándose unas a otras.

      Con tan solo un día en la plataforma, el video está por llegar a los 4 millones de reproducciones, donde los internautas quedaron sorprendidos al crossover entre los streamers y las estrellas de Hollywood.

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