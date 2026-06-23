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Ciencia y Tecnología

Cinco plantas aromáticas para reducir cucarachas en casas de México

Estas plantas liberan aromas desagradables para las cucarachas y mejoran el ambiente del hogar.

Por El Universal

Junio 23, 2026 06:01 p.m.
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Cinco plantas aromáticas para reducir cucarachas en casas de México
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      Las cucarachas suelen convertirse en una de las plagas más molestas dentro del hogar, especialmente durante las temporadas de calor, cuando encuentran condiciones ideales para reproducirse.


      Ante el uso cada vez más frecuente de alternativas ecológicas, algunas plantas aromáticas han ganado popularidad por su capacidad para actuar como repelentes naturales y mantener estos insectos lejos de cocinas, patios y habitaciones.

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      Además de aportar un toque decorativo y mejorar el ambiente, ciertas especies desprenden aromas que resultan desagradables para las cucarachas, convirtiéndose en una opción cada vez más buscada por quienes desean proteger su hogar sin recurrir constantemente a productos químicos.
      Aunque no existe una solución mágica para eliminar por completo una plaga, algunas plantas pueden contribuir a reducir la presencia de estos insectos gracias a los aceites esenciales y compuestos aromáticos que liberan de manera natural.
      Una de las favoritas es la lavanda, una planta conocida por su característico aroma floral. Mientras que para muchas personas su fragancia resulta relajante, para las cucarachas puede convertirse en una barrera natural que las mantiene alejadas. Por ello, suele colocarse cerca de puertas, ventanas o terrazas.
      Otra alternativa popular es la menta, cuya intensidad aromática no solo ayuda a refrescar los espacios, sino que también puede resultar incómoda para diversos insectos. Tenerla en macetas dentro de la cocina o en áreas donde suelen aparecer cucarachas puede ayudar a disminuir su presencia.
      Entre los remedios caseros más conocidos destaca el laurel. Sus hojas han sido utilizadas durante años como una alternativa natural para repeler insectos. Muchas personas acostumbran colocarlas en despensas, cajones y rincones estratégicos debido al olor que desprenden.
      Por otro lado, la citronela ha ganado fama mundial por su eficacia para alejar mosquitos, pero sus propiedades también pueden contribuir a mantener lejos a las cucarachas. Su intenso aroma cítrico la convierte en una opción ideal para jardines, balcones y patios donde suelen esconderse estos insectos.
      El romero es otra de las plantas que ha llamado la atención de quienes buscan soluciones naturales para el hogar. Además de ser ampliamente utilizado en la cocina, produce aceites esenciales cuyo aroma puede actuar como repelente frente a diversas plagas.
      Gracias a su resistencia y fácil mantenimiento, es común encontrarlo cerca de accesos principales, ventanas y áreas exteriores, donde puede ayudar a crear un entorno menos atractivo para las cucarachas.
      Aunque estas plantas para ahuyentar cucarachas pueden ser de gran ayuda como medida preventiva, es importante aclarar que no eliminan una infestación por sí solas. Cuando la presencia de estos insectos es considerable, se recomienda complementar cualquier estrategia natural con una limpieza profunda y medidas de control más específicas.
      La acumulación de restos de comida, la humedad y las grietas en paredes o muebles suelen ser factores que favorecen la aparición de cucarachas. Por ello, mantener los espacios limpios, almacenar correctamente los alimentos y evitar fugas de agua sigue siendo la mejor forma de prevenir que esta plaga se instale dentro del hogar.

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