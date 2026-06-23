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Kendall Jenner y Jacob Elordi habrían dado un paso más en su vínculo

El actor Jacob Elordi planea celebrar su cumpleaños número 29 en Australia junto a Kendall Jenner.

Por El Universal

Junio 23, 2026 05:18 p.m.
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Kendall Jenner y Jacob Elordi habrían dado un paso más en su vínculo
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      Hawái y Japón fueron los destinos que encendieron las versiones sobre un romance entre ambos, y ahora Jacob Elordi y Kendall Jenner habrían dado un paso más en su relación al hacerla oficial.


      Una fuente detalló al medio estadounidense Page Six que la modelo ve un futuro junto al actor de "Cumbres borrascosas": "Han sido prácticamente inseparables desde que comenzaron a salir. Están en esa etapa en la que quieren hacer todo juntos y las cosas se han puesto bastante serias".

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      El próximo viernes 26, Elordi celebrará su cumpleaños número 29, y entre los planes estaría pasar la fecha junto a Jenner en Australia, según señala el medio.
      La noticia también llega luego de que, hace unas semanas, versiones señalaran que la pareja no tenía prisa por ponerle una etiqueta a su vínculo, además de que Jenner se sentía dudosa de avanzar hacia algo formal debido a la fuerte amistad que los une y a que comparten los mismos círculos sociales.
      El informante añadió: "De hecho, han estado pasando tiempo juntos desde hace un par de meses, manteniéndolo en privado. Han estado saliendo más y viendo a dónde llega esto".
      Según la fuente, Kendall no esperaba encariñarse con Elordi tan rápido, pero el viaje a Hawái habría cambiado su perspectiva y fortalecido su conexión.
      Durante su paso por Japón, fue la primera vez que fueron fotografiados juntos, sin paparazzis, en un restaurante de Tokio llamado Udon Shin, donde el propio establecimiento publicó la imagen y celebró su visita.
      En la imagen, ambos aparecen sonriendo a la cámara. Elordi se inclina ligeramente hacia Jenner, mientras ella posa recargada contra una pared. Los dos visten camisetas negras.

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