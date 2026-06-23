Suprema Corte suspende sesión por partido México vs Chequia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La

(SCJN)

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

el 24 de junio debido alde México contra Chequia, en el marco de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.Al término de la sesión pública de este martes, el, anunció que el pleno acordó declarar el miércoles como, pero, en dicho tribunal del país, localizado a unos metros del Zócalo de la Ciudad de México, sede del FIFA Fan Fest, donde miles de aficionados se concentran cuando juega la selección nacional mexicana."Antes de cerrar la sesión quisiera aprovechar para informar a todas y todos, que elque el día de mañana sería un, por las circunstancias en las que se encuentra el edificio central relacionado con el mundial", comentó.Elaprovechó para "a la selección" mexicana en su último partido de la fase de grupo.