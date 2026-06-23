Suprema Corte suspende sesión por partido México vs Chequia
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz informó que el día será inhábil pero con trabajo a distancia en la SCJN.
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LaSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sesionará
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el 24 de junio debido al partido de futbol de México contra Chequia, en el marco de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.
Al término de la sesión pública de este martes, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que el pleno acordó declarar el miércoles como día inhábil, pero laborable a distancia, en dicho tribunal del país, localizado a unos metros del Zócalo de la Ciudad de México, sede del FIFA Fan Fest, donde miles de aficionados se concentran cuando juega la selección nacional mexicana.
"Antes de cerrar la sesión quisiera aprovechar para informar a todas y todos, que el pleno ha determinado que el día de mañana sería un día inhábil, laborable a distancia, por las circunstancias en las que se encuentra el edificio central relacionado con el mundial", comentó.
El ministro presidente aprovechó para "desearle éxito a la selección" mexicana en su último partido de la fase de grupo.
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