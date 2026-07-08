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U2 LANZA ´STREETS OF DREAMS´ CON VÍDEO MEXICANO

Por EFE

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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U2 LANZA ´STREETS OF DREAMS´ CON VÍDEO MEXICANO
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      La banda de rock irlandesa U2 lanzó este martes ´Streets of Dreams´, un tema que cuenta con un estribillo en parte en español -"La calle, la calle del sueño", cantan Bono y sus compañeros- y que es el prime avance del que será su primer álbum en nueve años, que se publicará a finales de año.

      El tema está acompañado por un vídeo que el grupo filmó el pasado mes de mayo en Ciudad de México coincidiendo con su presencia en la final de la Street Child World Cup 2026, celebrada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, informó Universal Music en un comunicado.

      La grabación del vídeo, realizada en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, reunió a cientos de seguidores a pesar del mal tiempo, resalta la nota, que recuerda que hubo una fuerte tormenta con lluvia y truenos, lo que provocó incluso la avería de uno de los generadores del rodaje. Una familia de la zona abrió las puertas de su casa a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para que pudieran continuar filmando desde el balcón de su apartamento.

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