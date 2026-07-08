VALENTINO HEREDÓ SU ENORME FORTUNA A UNA FUNDACIÓN
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El diseñador italiano Valentino, fallecido el pasado enero a los 93 años de edad, nombró como única heredera de su gran fortuna económica e inmobiliaria a una fundación propia con sede en Liechtenstein, según avanza este martes la prensa.
El maestro de la moda murió sin herederos legítimos y, por eso, el 29 de marzo de 2023 -dos años antes de su muerte- estipuló por escrito el destino de sus bienes en un testamento entregado a un notario de la localidad suiza de Gstaad. El documento, al que ha tenido acceso el diario ´Il Corriere della Sera´, asignaba una fortuna de cientos de millones de euros, villas, un yate, obras de arte y hasta un castillo en Francia a la ´Valentino Garavani - Giancarlo Giammetti Foundation´, instituida en la capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz. Se trata de una fundación distinta a la que Valentino poseía con su histórico socio y expareja Giammetti en Roma desde el 2016 para canalizar toda las obras filantrópicas del modista.
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