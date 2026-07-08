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VUELVE A MÉXICO

EL MÚSICO BRITÁNICO ANUNCIÓ DOS CONCIERTOS DE DESPEDIDA EN CDMX TRAS 14 AÑOS DE AUSENCIA

Por EFE

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El músico británico Elton John regresará a Ciudad de México después de 14 años para ofrecer dos conciertos de despedida el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, informaron este martes AEG Presents, Cardenas Marketing Network y Enso Music.

      El regreso del artista, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia, busca saldar una cita pendiente con el público latinoamericano tras la cancelación de presentaciones durante su gira de despedida debido a la pandemia de covid-19.

      "La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón", expresó Elton John en el comunicado.

      "Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo", agregó.

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      El artista, de 79 años, se presentó por primera vez en el Estadio Azteca, hace 34 años, durante la gira ´The One´. Sus conciertos más recientes en la capital mexicana fueron en 2012, con dos presentaciones especiales de ´Elton & Ray Cooper´ en el Auditorio Nacional.

      La preventa Banorte se realizará del 13 de julio a las 12:00 hora local (18:00 GMT), mientras que los miembros del Rocket Club podrán acceder a una preventa el 15 de julio. La venta general iniciará el 16 de julio al mediodía a través de Superboletos.

      Los boletos tendrán precios desde 990 hasta 16.000 pesos mexicanos (56,57 hasta 914 dólares), más cargos por servicio. También habrá paquetes VIP limitados, que podrán incluir asientos preferenciales, acceso a servicios de hospitalidad y oportunidad de fotografía junto al piano de Elton John.

      Con más de cinco décadas de trayectoria, Elton John ha vendido más de 327 millones de discos, ha colocado más de 85 canciones en el Top 40 y ha recibido seis premios Grammy, dos Óscar, un Tony y un Emmy, este último en 2024, con el que alcanzó el estatus EGOT, reservado para los ganadores de los cuatro principales premios del entretenimiento estadounidense.

      Su gira ´Farewell Yellow Brick Road´, iniciada en 2018, marcó su retiro de los escenarios tras más de 4.600 conciertos en más de 80 países. 

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