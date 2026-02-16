Zendaya en Ciudad de México: captada en el Centro Histórico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- ¿

está en México?, es la pregunta que los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

se hacen, luego de que varias fotografías de la actriz en calles de lacircularan en diferentes plataformas.La noticia sobre la visita de la actriz fue filtrada en sitios como, donde se compartieron imágenes en las que se le puede ver posando frente a la estatua conocida como "" en el Centro Histórico de la capital.En las publicaciones se observa a la actriz con uny saco negro; además de estar rodeada por varios camarógrafos y unAunque no se han dadosobre el trabajo que estaría realizando, los rumores apuntan a una posibleo a promocionales sobre sucinematográfico, "".Pero eso no fue todo, horas antes, fue fotografiada en un, poniendo fin a las versiones que indicaban que la actriz y suestarían esperando a suLas reacciones por parte de losno se hicieron esperar y, aunque muchos se sorprendieron, otros más pusieron en duda que las fotos fueran reales o que se tratara de lasHasta el momento no se han dadosobre lade la actriz en el país y si visitó