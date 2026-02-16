logo pulso
Zendaya en Ciudad de México: captada en el Centro Histórico

No se han confirmado detalles sobre su visita ni si recorrió otros lugares en México.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 12:35 p.m.
Zendaya en Ciudad de México: captada en el Centro Histórico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- ¿

Zendaya
está en México?, es la pregunta que los usuarios de redes sociales

se hacen, luego de que varias fotografías de la actriz en calles de la Ciudad de México circularan en diferentes plataformas.
La noticia sobre la visita de la actriz fue filtrada en sitios como TikTok y X, donde se compartieron imágenes en las que se le puede ver posando frente a la estatua conocida como "El Caballito" en el Centro Histórico de la capital.
En las publicaciones se observa a la actriz con un top, falda larga y saco negro; además de estar rodeada por varios camarógrafos y un equipo de producción.
Aunque no se han dado detalles sobre el trabajo que estaría realizando Zendaya, los rumores apuntan a una posible campaña comercial o a promocionales sobre su próximo proyecto cinematográfico, "The Drama".
Pero eso no fue todo, horas antes, fue fotografiada en un restaurante, poniendo fin a las versiones que indicaban que la actriz y su prometido estarían esperando a su primer hijo.
Las reacciones por parte de los fans no se hicieron esperar y, aunque muchos se sorprendieron, otros más pusieron en duda que las fotos fueran reales o que se tratara de las calles de la capital.
Hasta el momento no se han dado detalles sobre la presencia de la actriz en el país y si visitó otros lugares.

