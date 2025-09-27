Zoé escribe capítulo histórico con cinco conciertos en el Estadio GNP

La banda mexicana Zoé consolida su lugar en el rock nacional con cinco conciertos programados en el Estadio GNP Seguros, una marca que confirma la enorme conexión de la agrupación con sus seguidores, los llamados rocanlovers.

Para el periodista digital Arturo Ávila Rivera, estas presentaciones son prueba de su vigencia: "En los libros del rock nacional, su nombre ya ocupa capítulos relevantes".

El camino de Zoé ha sido ascendente: del Metropólitan al Auditorio Nacional, del Palacio de los Deportes al Foro Sol, hasta llegar a esta serie de fechas en el estadio. Ávila señala que los tres años sin presentaciones jugaron a favor: "Nunca anunciaron una separación oficial, pero mucha gente pensaba que ya no existían. Por eso, este regreso se sintió como un reencuentro".

El grupo regresa con dos nuevos sencillos, "Campo de fuerza" y "RexSexEx", en los que retomaron sonidos de sus primeros años. "Fue un acierto que Guardiola escribiera parte de estos temas", comenta el periodista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En sus inicios, Zoé fue catalogada como una banda "fresa" por un sector del público, pero su historia incluye tocar en bares locales, aguantar abucheos, vasos lanzados desde el público, pasar por el Chopo y enfrentar decisiones difíciles con disqueras, hasta lograr consolidarse como referente del rock mexicano.

Momentos recientes

Cineteca Nacional : más de 3 mil personas asistieron a la proyección de 281107.

Hazaña : cinco conciertos en el Estadio GNP con abridores como Hello Seahorse! , Porter , Rey Pila , Usted Señálemelo y Macario Martínez .

Dinámica: cabinas en la CDMX permitieron a los fans escuchar antes sus nuevos sencillos.

Discografía destacada

Zoé (2001): debut con "Deja te conecto" y "Asteroide".

Rocanlover (2003): incluye "Peace & Love" y "Soñé".

Memo Rex Commander... (2006): consolidación con "Vía láctea" y "Paula".

Reptilectric (2008): éxitos como "Nada" y "Poli".

Prográmaton (2013): con "Arrullo de estrellas".

Aztlán (2018): promoción con concierto sorpresa en Metro Insurgentes.

Sonidos de Karmática Resonancia (2021): con "SKR" y "Popular".

Con más de dos décadas de trayectoria, Zoé pasa de los foros pequeños a llenar estadios, confirmando su papel como uno de los nombres indispensables del rock mexicano.