LAWRENCE PREMIO DONOSTIA DE SAN SEBASTIÁN

Por EFE

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
“Asombrada” de compartirlo con Almodóvar o Meryl  La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibió este viernes el Premio Donostia del Festival de San Sebastián “francamente asombrada” de ser considerada una artista de la talla de otros galardonados como “la incomparable Meryl Streep, el legendario Pedro Almodóvar y la icónica Lauren Bacall”, que “han moldeado el cine”, subrayó.

“Es casi imposible de asimilar”, dijo emocionada Lawrence, que recibió este premio de manos del director de cine español José Antonio Bayona y que a sus 35 años es la persona más joven en ser distinguida con este galardón honorífico del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La actriz estadounidense, que además presentó su última película, ‘Die my love’, de la directora Lynne Ramsay, se mostró feliz de estar en San Sebastián “no solo por la comida, que es motivo suficiente para visitarlo, sino porque hay algo realmente especial en un festival como este, donde la gente ama el cine y la narrativa, el arte y el alma de las películas”, dijo. 

