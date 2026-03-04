Zuria Vega deslumbra en desfile D&G de Milán Fashion Week 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Milán Fashion Week Otoño-Invierno 2026 arrancó y dejó una derrama de celebridades con atuendos a la vanguardia, entre ellas, Zuria Vega. Pero este evento no sólo fue la oportunidad de ver las tendencias de las siguientes temporadas, sino para volver a las raíces de la alta costura.

Milán Fashion Week 2026 y la sastrería como identidad

Tal fue el caso de Dolce & Gabbana, que en su pasarela predominó la sastrería como identidad y lujo. Y así nos lo confirmó la actriz mexicana con su atuendo diplomático y oversize.

La Milán Fashion Week Otoño-Invierno 2026 puso las miradas de los asistentes en tendencias como el hourglass tailoring. Y bajo esta técnica de sastrería, Zuria Vega lució un imponente conjunto.

Look de Zuria Vega en desfile D&G: detalles y tendencias

Siendo invitada VIP, la famosa asistió al desfile de D&G con un traje oversize a rayas, cuyo blazer tenía hombreras pronunciadas y cintura ligeramente ceñida. Y es que precisamente este es uno de los objetivos del hourglass tailoring: destacar las curvas naturales.

Y como la sastrería clásica no está peleada con los estilos contemporáneos, Zuria Vega llevó su traje con una camisa azul abierta y bordados florales en las mangas, así como un bralette de encaje. Aunque fue un toque sutil, esta combinación de texturas y colores rompió la estética monocromática, sin perder la elegancia de la casa italiana.

Si algo nos quedó claro con el look de la actriz, quien posó contenta junto con su pareja Alberto Guerra y la enigmática Anna Wintour, es que Dolce & Gabbana está regresando a su ADN: siluetas definidas y sensualmente estructuradas.

Tendencias del look de Zuria Vega para probar

Camisas a rayas: se trata de la tendencia más versátil del atuendo de la actriz mexicana. Actualmente se pueden lucir con rayas delgadas o gruesas, pero nunca en horizontales porque amplían visualmente la silueta. Son tan casuales como formales para llevar en un look de oficina.

Prendas oversize: faldas, pantalones, blazers y bermudas tipo sastre, con o sin raya diplomática, suman puntos en un outfit con estética "corporativa sexy".

Stilettos: caracterizados por su punta fina, alargan la silueta y llevan el énfasis visual a los pies. Históricamente, se han asociado con poder y elegancia femenina; llévalos cerrados o con una tira para dar un toque seductor.

Lencería en lo cotidiano: bralettes, tops y bodies de encaje, satén o tul pueden combinar en atuendos del diario. La lencería ya no es exclusiva de la intimidad; ahora se suma a nuestros atuendos debajo de blazers, camisas y blusas.

Zuria Vega nos deja una importante lección en la Milán Fashion Week: la elegancia de un traje sastre no se mide por la etiqueta, sino por los detalles de la confección y la actitud con la que se porta.