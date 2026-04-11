Cómo lavar ropa blanca y mantenerla impecable

Cada prenda requiere de distintos cuidados de lavado y, por lo general, suelen indicarse en las etiquetas. Pero hay veces que aunque los sigas paso a paso, no siempre tienes buenos resultados.

Aunque la ropa blanca es un básico, porque son fáciles de combinar con sus múltiples cortes y texturas, mantener su color impecable y libre de manchas es complicado.

Por lo anterior, en De Última te decimos cómo lavarla paso a paso.

¿Cómo lavar ropa blanca?

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Para lavar las prendas blancas y conservar su color pulcro, así como prolongar su tiempo de vida, la marca de detergente Tide sugiere realizar los siguientes pasos:

Paso 1: sólo ropa blanca

Antes de meter cualquier prenda a la lavadora, sepárala por colores y únicamente lava la blanca con la blanca, no la combines con colores claros ni oscuros.

Si por equivocación incluyes ropa de otro color, corres el riesgo de manchar tus camisas, calcetines y blusas preferidas.

Paso 2: revisa las etiquetas

Si bien es un paso que parece irrelevante, no debe ignorarse. Y es que en las etiquetas de la ropa se indica el método de lavado, la temperatura del agua y el proceso de secado, conforme el tipo de tela.

Usar los métodos incorrectos puede ocasionar que las prensas se estiren o se enojan, dejándolas inservibles para tus looks.

Paso 3: selecciona el detergente

Para la ropa de color blanco, generalmente, se aconseja utilizar un detergente con cloro o un blanqueador sin cloro. Estos productos garantizan que el color se mantenga intacto.

¡Ojo! Tampoco abuses de los detergentes, pues de lo contrario tu ropa podría mancharse o cambiar de tono blanco a amarillo.

Paso 4: ciclo correcto

Si tu prenda debe meterse a la lavadora, y no a mano, revisa la etiqueta: para el algodón se recomienda el ciclo normal, para la seda o encaje el ciclo delicado, y para las telas sintéticas es mejor el ciclo corto.

Como tal, esto depende del tipo de tela para que no se maltrate.

Paso 5: método de secado

Finalmente, en este paso también debes revisar la etiqueta porque aquí hay un símbolo de cuadrado con ciertos indicadores:

· Cuadrado con un punto: significa secar a temperatura baja

· Con 2 puntos: temperatura media

· Con 3 puntos: temperatura alta

· Cuadrado con círculo tachado: no usar secadora

¿Cómo quitar las manchas de la ropa blanca?

Las manchas en la ropa blanca son más comunes de lo que crees, así que no te preocupes. Para eliminarlas sólo necesitas un poco de vinagre y bicarbonato de sodio; luego realiza lo siguiente:

· En un recipiente, añade 1 cuchara de bicarbonato de sodio y 2 de vinagre.

· Revuelve hasta conseguir una mezcla pastosa y en partes iguales.

· Coloca la pasta sobre la mancha y deja reposar 20 minutos.

· Remueve la pasta con un poco de agua y lava con normalidad.

· Si la mancha no desaparece, repite el proceso las veces que sean necesarias.

Para evitar las machas, recuerda no abusar del blanqueador o del cloro y no secar tus prendas blancas directamente bajo el sol.