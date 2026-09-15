¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

¿Cómo activar el modo "Viva México" en WhatsApp?

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Si ya estás preparando todo para celebrar el 15 y 16 de septiembre, también puedes llevar el ambiente de las fiestas patrias a tu celular. WhatsApp permite personalizar algunos elementos de la aplicación para darle un toque más mexicano a tus conversaciones.

Aunque en redes sociales suele conocerse como "modo Viva México", es importante aclarar que no se trata de una función oficial de WhatsApp. En realidad, consiste en combinar algunas opciones de personalización del teléfono con imágenes alusivas a México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo mejor es que puedes hacerlo en pocos minutos y elegir qué tanto quieres transformar la apariencia de tu aplicación, en Tech Bit te contamos.

Cómo personalizar el fondo de pantalla en WhatsApp

Una de las formas más sencillas de comenzar es colocar una imagen relacionada con las fiestas patrias como fondo de tus conversaciones.

Para hacerlo:

Abre WhatsApp y entra a cualquiera de tus chats.

Toca los tres puntos ubicados en la parte superior.

Selecciona "Ajustes" y después entra a "Chats".

Pulsa Fondo de pantalla.

Elige Cambiar y posteriormente Mis fotos.

Selecciona una imagen vertical que tengas guardada en tu teléfono.

Ajusta la imagen y toca Establecer fondo de pantalla.

Puedes elegir un diseño con los colores de la bandera, motivos mexicanos o alguna ilustración relacionada con la Independencia.

Además, WhatsApp permite utilizar un mismo fondo para todos los chats o elegir imágenes diferentes para determinadas conversaciones.

Personalización del teclado y cambio de icono en Android

Si quieres llevar la personalización un paso más allá, también puedes modificar el aspecto del teclado que utilizas para escribir tus mensajes.

En equipos Android con un teclado compatible, sigue estos pasos:

Abre cualquier conversación de WhatsApp.

Toca el espacio para escribir y despliega el teclado.

Presiona el ícono de engranaje.

Busca la opción "Tema" y después entra a "Mis temas".

Selecciona una imagen horizontal que tengas guardada.

Ajusta el brillo y el contorno de las letras.

Guarda los cambios.

Para que se vea mejor, puedes utilizar una fotografía de la bandera de México o algún diseño con elementos patrios.

Aquí hay una diferencia importante: WhatsApp no ofrece una opción dentro de su aplicación para cambiar su propio ícono.

Sin embargo, si tienes un teléfono Android, puedes recurrir a un launcher como Nova Launcher para modificar la apariencia del acceso directo.

El proceso consiste en:

Descarga una imagen cuadrada relacionada con México y guárdala en tu galería.

Instala Nova Launcher.

Busca el ícono de WhatsApp dentro del launcher.

Mantén presionado y selecciona "Editar".

Toca el logotipo de WhatsApp.

Entra a "Fotos" y elige la imagen que quieres utilizar.

Ajusta y guarda los cambios.

Así puedes sustituir temporalmente la apariencia del ícono por una imagen con temática mexicana.