Cómo crear una página web con un presupuesto ajustado

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Antes, lanzar una página web implicaba contratar a un desarrollador y pagar miles de dólares por adelantado. Eso ya no es así. Ahora, el propietario de una pequeña empresa, un autónomo o alguien que lo hace como hobby los fines de semana puede tener su presencia en Internet por el precio de un par de cafés al mes.

Pero gastar menos no significa conformarse con menos. La verdadera habilidad está en saber dónde es importante invertir el dinero y dónde se desperdicia. Si se logra ese equilibrio, un sitio web pulido cuesta mucho menos de lo que la mayoría de la gente espera.

Empieza por la plataforma, no por el diseño

La elección de la plataforma determina casi todos los costes posteriores. Los principiantes suelen preocuparse por los colores y las fuentes antes de elegir la base sobre la que se asienta todo, y eso es un error. Cambiar de plataforma después del lanzamiento es complicado, por lo que vale la pena elegir con cuidado.

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Hay dos vías principales. La primera es un creador de sitios web alojado, en el que una sola empresa se encarga de la infraestructura técnica a cambio de una tarifa mensual fija. La segunda es un software auto hospedado como WordPress, que te da más control pero te obliga a gestionar tu propio alojamiento y dominio.

Los creadores alojados son la forma más económica de empezar: Jimdo, por ejemplo, incluye alojamiento, plantillas y un editor en un solo plan, y su nivel gratuito te permite publicar sin gastar nada. Siempre puedes pasar a un plan de pago más adelante si el proyecto crece. Hay muchos tutoriales que muestran cómo crear un blog gratis utilizando herramientas como esta, lo que las convierte en una opción accesible para cualquiera que nunca haya escrito una línea de código.

El inconveniente de los planes gratuitos es la marca. La mayoría incluye el nombre del proveedor en tu dirección web y muestra pequeños anuncios, lo que da una imagen menos profesional a los clientes. Pagar unos pocos dólares al mes suele eliminar ambos, y eso merece la pena una vez que el sitio tiene una audiencia real.

Dominios y alojamiento sin pagar de más

Un nombre de dominio es tu dirección en la web, y es un gasto que vale la pena. Prepárate para gastar entre 10 y 15 dólares al año a través de un registrador como Namecheap o Cloudflare. No te dejes engañar por las ventas adicionales; rara vez necesitas los complementos de privacidad premium que te ofrecen al finalizar la compra.

El alojamiento es donde los presupuestos varían enormemente. El alojamiento compartido de proveedores como Hostinger o Bluehost cuesta entre 3 y 5 dólares al mes, lo cual es más que suficiente para un sitio nuevo. Evita pagar tres años por adelantado; un plan mensual cuesta solo un poco más y te deja las opciones abiertas si lo superas.

El auto alojamiento de WordPress implica una curva de aprendizaje, pero es software libre y da servicio a alrededor del 43 % de todos los sitios de Internet. Funciona con un sistema de gestión de contenidos que gestiona tus páginas, entradas y archivos multimedia desde un único panel de control. El coste aquí es tu tiempo, no tu bolsillo.

No escatimes en la versión móvil y la seguridad

Más del 60 % del tráfico web procede ahora de los teléfonos, por lo que un sitio que se vea mal en una pantalla pequeña pierde visitantes rápidamente. Las buenas plantillas gestionan esto automáticamente mediante diseño adaptativo, ajustando los diseños para que se adapten a cualquier pantalla. Google también posiciona mejor las páginas optimizadas para móviles, por lo que esto supone un impulso gratuito para el SEO.

La seguridad es otro aspecto en el que no hay que arriesgarse. Un certificado SSL gratuito (la mayoría de los proveedores de alojamiento y creadores de sitios web incluyen uno) encripta el tráfico y muestra el icono del candado que esperan los visitantes. Herramientas como Let's Encrypt lo han convertido en un estándar, por lo que no hay ninguna razón válida para lanzar un sitio sin uno.

Herramientas gratuitas que hacen el trabajo pesado

Un presupuesto ajustado no tiene por qué significar un resultado feo. Canva convierte la creación de logotipos, banners y gráficos para redes sociales en una tarea de arrastrar y soltar, y su plan gratuito cubre la mayoría de los sitios pequeños. Para las fotos, Unsplash y Pexels ofrecen miles de imágenes que puedes usar sin pagar derechos de licencia.

El correo electrónico también importa. En lugar de una dirección gratuita de Gmail, una bandeja de entrada personalizada vinculada a tu dominio genera confianza, y Zoho Mail ofrece una sin coste alguno para equipos pequeños. Pequeños detalles como ese marcan la diferencia entre una página de aficionado y un negocio de verdad.

Empieza pequeño, crece más tarde

Empezar con lo mínimo recompensa la paciencia frente a las compras impulsivas. La opción más barata que sigue funcionando suele ser un dominio memorable, un alojamiento compartido fiable y un constructor o CMS con el que realmente te quedes.

Una vez que un sitio empieza a generarse ingresos, ampliarlo es la parte fácil. Muchos proyectos que se lanzaron con un plan gratuito ahora gestionan tiendas online muy activas, y lo han conseguido empezando poco a poco y creciendo a su propio ritmo. Lo más inteligente es publicar algo hoy y perfeccionarlo a medida que descubres lo que los visitantes realmente quieren.