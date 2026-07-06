Riña entre particulares, dejó un muerto y un herido en Las Flores: SSPC

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Estado informó que, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) acudieron a un reporte por disparos de arma de fuego en la Colonia las Flores.

De manera preliminar, dice un comunicado, es que los hechos derivaron de una discusión entre particulares y por rencillas familiares, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) será la encargada de dar el seguimiento correspondiente.

La GCE señaló que se mantiene un operativo de búsqueda y localización del probable responsable, debido a que una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada, quien ya recibe atención médica.

Se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

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