Riña entre particulares, dejó un muerto y un herido en Las Flores: SSPC
Informó que la Guardia Civil Estatal mantiene un operativo para localizar al responsable
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Estado informó que, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) acudieron a un reporte por disparos de arma de fuego en la Colonia las Flores.
De manera preliminar, dice un comunicado, es que los hechos derivaron de una discusión entre particulares y por rencillas familiares, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) será la encargada de dar el seguimiento correspondiente.
La GCE señaló que se mantiene un operativo de búsqueda y localización del probable responsable, debido a que una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada, quien ya recibe atención médica.
Se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.
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