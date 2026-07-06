Merino clasifica a España en el minuto 91

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España avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar por la mínima (1-0) a Portugal en partido jugado en el estadio Dallas, que provocó mucha expectación, pero que quedó a deber por el funcionamiento de ambos.

La Furia Roja mereció el triunfo porque fue más que los lusos, insistió más y tuvo el balón la mayor parte del tiempo, por lo que tuvo mayores jugadas de gol.

No fue el partido que se esperaba, porque Portugal prácticamente estuvo desparecido, con todo y Cristiano Ronaldo que prácticamente no hizo nada y se va del Mundial con más pena que gloria.

Cuando todo hacía pensar que el partido se iba a tiempo extra, apareció Mikel Merino para disparar pegado al poste derecho de Diogo Costa y dar la ventaja a España, y a la postre la calificación a cuartos de final.

Ahora, los españoles esperan rival entre Estados Unidos y Bélgica para seguir en la pelea por el título Mundial.

Para Portugal fue un triste adiós, pues no tuvo el empuje necesario para seguir con vida. Cristiano podría haber jugado su último Mundial.