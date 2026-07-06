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Arrancó gobierno obra sin contrato

Antes de la fecha prevista para el fallo, la Seduvop inicio ampliación de la Vía Alterna

Por Jaime Hernández

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Arrancó gobierno obra sin contrato
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      El pasado viernes, el gobierno estatal arrancó los trabajos de construcción de la segunda etapa de la Vía Alterna Sur sin completar el proceso de licitación, pues, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la presentación de propuestas de las empresas participantes está fechada para el próximo jueves 9 y el arranque de obras originalmente se iba a realizar el 27 de este mes.

      Gobierno estatal inicia obra Vía Alterna Sur sin licitación completa

      El tres de julio, en un evento presidido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se puso en marcha la obra, que tendrá una inversión inicial de 140 millones de pesos para el tendido de 5 kilómetros de vialidad entre los ejes 122 y 140 de la Zona Industrial (ZI).

      Sin embargo, de acuerdo a documentos de la Seduvop emitidos dentro de la licitación pública estatal LO-EST-247800018-4-2026 para contratar la pavimentación, drenaje y obras inducidas del mencionado tramo, la contratación del proyecto aún no concluye.

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      Cronología y detalles del proceso de licitación

      De acuerdo al calendario establecido en la convocatoria, cuya copia tiene este diario, la misma se emitió el 19 de junio pasado.

      El 26 de junio se realizó la visita al sitio de la obra y se programó la junta de aclaraciones para el 29 de junio de acuerdo al acta de la visita, que marca como su hora de cierre a las 11:20 horas de ese día.

      No obstante, poco menos de tres horas después, a las 14:15 horas de ese viernes, la Seduvop emitió otro oficio en el que anunciaba que "debido a la complejidad de los trabajos a ejecutar", se difería la junta de aclaraciones al 2 de julio, un día antes de que se celebrara el evento de arranque de la obra.

      Dicha reunión se celebró en la fecha establecida, con la participación de cinco constructoras interesadas. En el acta correspondiente, se estableció que el acto de presentación y la apertura de propuestas se celebraría el jueves 9 de julio.

      El resumen de la convocatoria indica que el fallo se emitiría el 10 de julio y la firma del contacto se programó para el 24 de este mes, previendo el inicio de la obra para el 27 de julio, con 158 días de trabajos, que concluirían el 31 de diciembre de este año.

      Es decir, que sin haberse celebrado aún la presentación y apertura de propuestas, sin que se emitiera todavía el fallo de la licitación ni firmar un contrato, la obra de la Vía Alterna Sur arrancó 24 días antes de lo establecido en el cronograma.

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