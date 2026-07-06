Reacción alérgica causa muerte de afgano bajo custodia del ICE

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Un ciudadano afgano que luchó junto a las fuerzas de Estados Unidos murió por una reacción alérgica cuando estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un día después que fuera detenido para un proceso de deportación, según muestra su certificado de defunción.

Mohammad Nazeer Paktiawal, de 41 años, sufrió "una reacción adversa a un medicamento" a una sustancia no identificada, lo que desencadenó anafilaxia y agravó su asma, de acuerdo con el documento. Su muerte el 14 de marzo en un hospital de Dallas fue determinada como un accidente.

La muerte repentina de Paktiawal bajo custodia del ICE ha provocado indignación porque había arriesgado su vida al combatir durante una década como aliado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Afganistán.

De más de 50 muertes en centros de detención del ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, la de Paktiawal es la primera en ser calificada de accidente, según el seguimiento de The Associated Press. La mayoría de las otras se han atribuido a causas naturales o al suicidio.

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Un grupo de defensa, AfghanEvac, y dos miembros del Congreso pidieron a las autoridades de Texas el lunes que publiquen el informe de la autopsia, que han intentado mantener en reserva al argumentar que su divulgación interferiría con una investigación penal pendiente.

"Esta familia tiene derecho a saber qué pasó", declaró Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac. También instó a las autoridades a explicar qué sustancia desencadenó la reacción alérgica, cómo llegó a su organismo y por qué la fecha de la lesión en el certificado de defunción figuraba como el día anterior a que Paktiawal quedara bajo custodia.

"Lo que está pasando aquí huele a encubrimiento", añadió el senador Richard Blumenthal, un demócrata de Connecticut que anunció que pedirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que publique la autopsia.

Paktiawal fue evacuado junto con miles de personas de Afganistán cuando las tropas estadounidenses se retiraron en 2021. Entró a Estados Unidos mediante un proceso legal y solicitó asilo para quedarse. Esa solicitud estaba pendiente cuando el ICE lo arrestó en su casa en Richardson, Texas, el 13 de marzo, cuando preparaba a algunos de sus seis hijos para la escuela.

El ICE ha defendido su decisión de señalar a Paktiawal para deportación, al indicar que había sido arrestado por cargos de fraude con cupones de alimentos y robo. Nunca fue condenado por ninguno de los dos casos.

El ICE no respondió a preguntas el lunes y remitió a su informe previamente publicado sobre la muerte de Paktiawal, el cual indica que fue evaluado en su oficina de distrito de Dallas y negó tener alguna condición médica o alergias. Horas después, comenzó a experimentar falta de aire y dolor en el pecho en una sala de retención y fue trasladado al Hospital Parkland Memorial.

A la mañana siguiente, el personal del hospital observó hinchazón en su lengua mientras desayunaba y le administró epinefrina, un medicamento que trata las reacciones alérgicas, señaló el informe. Fue declarado muerto unos 40 minutos después, luego que las medidas para salvarle la vida no tuvieron éxito.

El certificado enumera la causa de muerte como "anafilaxia que complicó una exacerbación aguda del asma". La anafilaxia es una reacción alérgica grave que por lo general se desencadena por alimentos, medicamentos o veneno de insectos. El documento menciona los efectos tóxicos de la metanfetamina, la enfermedad cardíaca y el tabaquismo como factores que contribuyeron a la muerte.

Sus familiares dicen que hasta donde sabían, Paktiawal no consumía metanfetamina, y una segunda autopsia realizada para la familia no pudo confirmar si tenía metanfetamina en su organismo porque no quedaba sangre para hacer pruebas, dijo VanDiver. Su esposa ha señalado que él dependía de un inhalador para el asma, pero agentes del ICE rechazaron su intento de entregarles el dispositivo cuando fue puesto bajo custodia.

"¿De qué accidente están hablando?", preguntó el lunes el hermano menor de Paktiawal, Naseer Paktiawal. "Sólo queremos la verdad".

Naseer recordó a su hermano como un soldado de fuerzas especiales que combatió en las zonas más peligrosas de Afganistán. Tras establecerse en Estados Unidos, Paktiawal se convirtió en camionero y trabajó en un mercado y una panadería, laborando largas horas para mantener a su familia, dijo su hermano.

La causa y la forma de la muerte fueron establecidas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas después de una autopsia.

Las autoridades del condado se han negado a divulgar el informe de la autopsia, al citar declaraciones de funcionarios del ICE según las cuales hacerlo interferiría con una investigación federal sobre la muerte. Han solicitado a la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, permiso para retener el expediente bajo una "excepción de aplicación de la ley" a la ley estatal de acceso a registros públicos.

En respuesta a la solicitud del informe por parte de la AP, la funcionaria del Condado Dallas Jennifer Rose escribió que "su divulgación interferirá con la detección, investigación y procesamiento de un delito".

La oficina de Paxton aún no ha emitido una decisión sobre el asunto, pero anteriormente concedió una solicitud similar de otro condado de Texas de retener el informe de autopsia de un hombre vietnamita que murió bajo custodia del ICE en julio de 2025, según muestran los registros.