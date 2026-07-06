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Seguridad

Ataque armado al norte de la capital; un muerto y un herido

Elementos de SSPC municipal y Guardia Civil estatal acordonaron la zona para facilitar la investigación.

Por Pulso Online

Julio 06, 2026 02:40 p.m.
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Foto: Especial

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      Un muerto y un lesionado, fue el saldo en un ataque armado a dos hombres en Camino Real a Saltillo, en colonia Las Flores, al norte de la capital.

      El reporte fue cerca de las 14:00 horas, por lo que al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes al valorar a un masculino lo encontraron sin vida y se llevaron a otro para su atención médica.

      La SSPC de la capital informó que acudió como primer respondientes al reporte de los dos masculinos agredidos con proyectil de arma de fuego, pero de los presuntos responsables no se tiene mayor información. 

      El sitio fue acordonado por elementos de la SSPC municipal y la Guardia Civil Estatal.

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      Posteriormente, Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron para iniciar con la carpeta de investigación.

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