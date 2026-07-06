Formalizan horario laboral para trabajadores municipales

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí, formalizó un nuevo horario laboral para las personas servidoras públicas de la administración municipal, estableciendo una jornada de atención y trabajo administrativo de las 8:00 a las 15:00 horas en días hábiles. La medida quedó plasmada en un acuerdo administrativo publicado en la Gaceta Municipal y busca dar certeza jurídica sobre los horarios de trabajo dentro de la estructura municipal.

Nuevo horario laboral en la administración municipal

El documento señala que hasta ahora no existía una disposición específica que determinara de manera general el horario laboral para los trabajadores de confianza del Ayuntamiento, situación que generaba vacíos normativos. Por ello, la administración municipal consideró necesario establecer una referencia uniforme para las funciones administrativas, respetando los límites previstos en la legislación laboral vigente.

Excepciones para áreas operativas

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El horario será aplicable a todas las personas servidoras públicas del Ayuntamiento, aunque contempla excepciones para áreas operativas que por la naturaleza de sus funciones requieren esquemas distintos. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las direcciones de Protección Civil, Comercio, Servicios Municipales, Obras Públicas, Servicios Médicos y Gestión Ecológica y Manejo de Residuos. Estas dependencias podrán organizar sus jornadas mediante disposiciones internas coordinadas con la Oficialía Mayor.