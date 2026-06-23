Aumenta seguridad en Plaza Garibaldi tras asesinato ocurrido el sábado
Comerciantes y mariachis reportan mayor vigilancia y esperan que la violencia no afecte las visitas.
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Trabajadores de comercios de laPlaza de Garibaldi y mariachis aseguraron que tras el ataque a tiros
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contra un hombre, registrado la madrugada del sábado en la Plaza de Garibaldi, la seguridad en la zona ha aumentado y esperan que el incidente no afecte en las visitas, ya que con la instalación de una pantalla para transmitir los partidos de la Selección Nacional Mexicana durante la Copa Mundial de Fútbol las ventas habían aumentado.
"Nos estaba yendo bien, esperemos esto no repercuta, porque los días que transmitieron los partidos hubo mucha gente, hubo movimiento, a nosotros nos fue bien y te puedo asegurar que al resto también", dijo el trabajador del Museo del Tequila y el Mezcal.
Por otro lado, Jesús, de oficio mariachi, afirmó que después del ataque que costó la vida de una persona, ha visto mayor presencia de policías.
"Dicen que fue 'un cobro', pero con nosotros no se meten y uno no pregunta, afortunadamente ya se ven más policías en la plaza, esperemos cumpla el objetivo".
En un recorrido realizado la tarde de este martes, se observaron tres patrullas dentro de la Plaza de Garibaldi, una afuera del local donde murió el sujeto baleado el sábado.
También sobre la plaza, había al menos cuatro módulos de vigilancia con policías.
Sobre el Eje Central también se observaron varias unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) así como varios oficiales.
Por otro lado, algunos de los comerciantes dijeron saber sobre la disposición de implementar Ley Seca, publicada la mañana de este martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
"No he visto la gaceta, pero si es así nosotros tenemos servicio con alimentos, podemos atender sin problemas", explicó la recepcionista del Salón Tenampa.
Mientras que propietarios de vinaterías explicaron que deberán acatar la disposición como en ocasiones anteriores.
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