Aumenta seguridad en Plaza Garibaldi tras asesinato ocurrido el sábado

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Trabajadores de comercios de la

y mariachis aseguraron que tras el

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contra un hombre, registrado la madrugada del sábado en la, la seguridad en la zona ha aumentado y esperan que el incidente no afecte en las visitas, ya que con la instalación de una pantalla para transmitir los partidos de ladurante la Copa Mundial de Fútbol las ventas habían aumentado."Nos estaba yendo bien, esperemos esto no repercuta, porque los días que transmitieron los partidos hubo mucha gente, hubo movimiento, a nosotros nos fue bien y te puedo asegurar que al resto también", dijo eldely el Mezcal.Por otro lado,, de oficio, afirmó que después del ataque que costó la vida de una persona, ha visto mayor presencia de"Dicen que fue 'un', pero con nosotros no se meten y uno no pregunta, afortunadamente ya se venen la plaza, esperemos cumpla el objetivo".En unrealizado la tarde de este martes, se observarondentro de la, una afuera del local donde murió el sujeto baleado el sábado.También sobre la plaza, había al menos cuatro módulos de vigilancia conSobre eltambién se observaron varias unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) así como variosPor otro lado, algunos de los comerciantes dijeron saber sobre lade implementar, publicada la mañana de este martes en lade la"No he visto la gaceta, pero si es así nosotros tenemos servicio con alimentos, podemos atender sin problemas", explicó ladelMientras que propietarios de vinaterías explicaron quelacomo en ocasiones anteriores.