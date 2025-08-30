Miles de estudiantes inician ciclo escolar 2025-2026 con apoyo de 'Lofi Girl'

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30 (EL UNIVERSAL).- Este regreso a clases, miles de estudiantes de nivel básico iniciarán el ciclo escolar 2025-2026 para continuar con su formación académica, adquiriendo nuevos conocimientos y mejores habilidades en el estudio.

Tener una buena rutina de estudio es vital para realizar tareas de manera eficaz y mejorar el entendimiento cuando se aproxima alguna evaluación, para ello se requiere desarrollar cierto grado de concentración para enfocarse durante las actividades.

En ese sentido, para acompañar a los estudiantes durante sus horas de estudio, nació el canal de YouTube llamado "Lofi Girl", un espacio seguro en la red donde los internautas pueden acceder a un ambiente con música relajante para mejorar su concentración.

"Lofi Girl", es una animación que capturó la esencia del canal de YouTube que lleva el mismo nombre, donde se realiza una transmisión en vivo 24/7 de música lo-fi hip hop, ambientada con la animación de una joven estudiante que escribe en su cuaderno mientras su habitación es iluminada por una lámpara cálida. La idea original fue creada por Dimitri, un productor francés que en un inició abrió el canal en 2015 que originalmente se llamaba ChilledCow.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La comunidad detrás de "Lofi Girl" es global y participativa, pues existen foros y miles de playlists que giran en torno al universo lo-fi, pues su éxito radica en su música suave, repetitiva y sin letra, lo cual ayuda a la concentración. Convirtiéndolo en un espacio digital compartido para quienes buscan productividad y calma.

La ilustración original de la joven fue inspirada en Shizuku Tsukishima, protagonista de la película Whisper of the Heart de Studio Ghibli, aunque luego fue rediseñada para ser un personaje original con derechos propios. El canal cambió su nombre a "Lofi Girl" en 2021 para reflejar mejor su icónica imagen.