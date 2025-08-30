logo pulso
Snacks Saludables para el regreso a clases

El inicio del ciclo escolar 2025-2026 trae consigo la importancia de una alimentación escolar adecuada. Conoce opciones de snacks saludables para potenciar el rendimiento académico de los niños.

Por El Universal

Agosto 30, 2025 07:13 p.m.
A
Snacks Saludables para el regreso a clases

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 1 de septiembre, regresarán a clases miles de estudiantes de nivel básico en todo el país, marcando el inicio del ciclo escolar 2025-2026, donde una buena rutina de estudio forjará el camino de los pequeños para sobresalir en la escuela.

En ese sentido, una buena alimentación es fundamental para el rendimiento académico, la concentración y el bienestar general. Por eso, es importante incluir snacks saludables que sean prácticos, nutritivos y atractivos para los más pequeños.

Aquí algunas opciones deliciosas y nutritivas que puedes incluir en la lonchera:

Fruta fresca cortada

Las frutas son una fuente natural de vitaminas y fibra. Puedes mandar manzana en cubos, uvas, fresas o plátano. Para que no se oxide, rocía la fruta con unas gotas de jugo de limón.

Verduras con dip

Zanahorias baby, pepino o jícama acompañados de un dip de yogur griego o hummus son una excelente opción baja en calorías y rica en nutrientes.

Sándwich integral mini

Un pequeño emparedado con pan integral, queso bajo en grasa, pechuga de pavo o aguacate aporta carbohidratos y proteína para mantener la energía.

Yogur natural con granola

El yogur sin azúcar combinado con granola casera y un poco de miel es una alternativa rica en calcio y probióticos.

Galletas de avena caseras

Preparadas en casa con avena, plátano y un toque de canela, son una alternativa más saludable que las galletas comerciales.

Combina proteína + carbohidratos + fruta o verdura en cada snack.

Evita refrescos y jugos industrializados; en su lugar, manda agua natural o infusiones de fruta.

Haz que la presentación sea divertida para que los niños disfruten la comida.

