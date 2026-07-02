NASA detiene misión de rescate del telescopio Swift en vuelo
Swift podría caer antes de octubre si no se concreta la misión de rescate contratada por la NASA.
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CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Una misión de rescate urgente para salvar un telescopio espacial de la NASA sigue en tierra, esta vez debido a un problema de lanzamiento de última hora.
Misión de rescate y problema en el lanzamiento
El avión lanzacohetes de Northrop Grumman despegó de las Islas Marshall, en el Pacífico, el jueves, tras retrasos por el clima durante toda la semana. Cuando estaba en vuelo, el equipo observó una advertencia en el flujo de datos y decidió no liberar el cohete Pegasus sujeto al vientre del avión, informó la empresa. No quedó claro si la advertencia provenía del cohete o del avión.
Detalles de la misión y consecuencias
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El cohete transporta una nave espacial robótica de tres brazos construida por Katalyst Space Technologies para capturar el Observatorio Swift, que se estrellará antes de octubre si no llega ayuda. No se ha fijado una nueva fecha de lanzamiento.
La NASA pausó las operaciones científicas de Swift a principios de este año para preservar su órbita el mayor tiempo posible. Desde su lanzamiento en 2004, ha detectado miles de estallidos de rayos gamma y estrellas en explosión, alertando a otros telescopios para observaciones más detalladas.
Con el deseo de que Swift continúe escaneando el universo, la agencia espacial contrató a Katalyst Space el septiembre pasado para la operación de salvamento de 30 millones de dólares.
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