Los fármacos han logrado equiparar el colesterol de adultos con obesidad y sin ella

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Redacción Ciencia, 2 jul (EFE).- La presión arterial y los niveles de "colesterol malo" en adultos con obesidad mayores de 40 años son cada vez más similares a los de aquellos con un índice de masa corporal (IMC) normal, según un estudio con datos de tres décadas en zonas de ingresos altos.

Estudio revela impacto de medicación en salud cardiovascular

Esto representa un cambio significativo respecto a hace 30 años y coincide con un mayor aumento en el uso de medicamentos para reducir el colesterol (como las estatinas) y la presión arterial, señalan los autores que publican el estudio observacional en The Lancet.

Majid Ezzati, de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres y uno de los autores, indica que el trabajo sugiere que, en lugares de altos ingresos, la medicación para reducir la presión arterial y el colesterol ha ayudado a los adultos de mediana edad y mayores a disminuir su riesgo cardiovascular a niveles similares a los de las personas con un IMC normal.

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"En un momento en que los medicamentos para bajar de peso se utilizan cada vez más, nuestros resultados ofrecen una visión de la salud cardiovascular de las personas que probablemente los reciban (...)", añade en un comunicado el investigador.

Análisis con datos de casi un millón de personas

Un millón de participantes

El estudio analizó datos sobre la presión arterial y el colesterol en personas con obesidad, sobrepeso e IMC normal procedentes de 110 conjuntos de datos que incluían a casi un millón de participantes entre 1990 y 2024, del Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Finlandia.

El análisis revela que, en la década de 1990, los adultos con obesidad generalmente presentaban niveles más altos de presión arterial y "colesterol malo" que las personas con un IMC normal.

Desde 1990, en la mayoría de las zonas estudiadas, la presión arterial y el colesterol no saludable disminuyeron de forma más pronunciada entre los adultos de mediana edad y mayores (de 40 a 79 años) con obesidad y sobrepeso que entre aquellos con un IMC normal, reduciéndose la diferencia con el tiempo.

Las excepciones fueron Taiwán y Tailandia, donde esta convergencia no se observó de forma tan generalizada.

Los hallazgos fueron más notables en los adultos mayores (de 60 a 79 años). En el Reino Unido y Estados Unidos, aquellos con obesidad, y especialmente con obesidad severa, presentaban niveles de presión arterial y colesterol no saludable similares o incluso inferiores que los adultos mayores con un IMC normal.

Esto se debe posiblemente a que en las últimas tres décadas, las personas con obesidad tenían más probabilidades de recibir medicamentos para reducir los citados factores de riesgo que aquellas con un IMC normal.

Riesgos cardiovasculares persistentes en adultos jóvenes

No obstante, en adultos jóvenes (menores de 40 años), los resultados muestran una reducción mínima o nula de la diferencia en la presión arterial o el colesterol entre personas con obesidad y aquellas con un IMC normal.

Los datos indican que el uso de fármacos es bajo en este grupo de edad, lo que refuerza la idea de que la medicación es "el factor determinante" de la reducción de la brecha en adultos mayores.

Los investigadores, que apuestan por considerar intervenciones tempranas en los menores de 40 años, señalan algunas limitaciones del estudio, entre ellas que su análisis se ciñó a siete zonas de altos ingresos, por lo que los hallazgos podrían no ser aplicables en otros países, especialmente en los de ingresos bajos y medios.