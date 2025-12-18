A 146 años del nacimiento de Paul Klee

Este 18 de diciembre se conmemora el natalicio de Paul Klee, uno de los artistas clave del siglo XX, cuya obra amplió las posibilidades del arte moderno al romper con la representación tradicional y abrir caminos hacia la abstracción, el símbolo y la exploración interior desde el lenguaje visual.

Nacido en 1879 en Münchenbuchsee, Suiza, dentro de una familia de músicos, Klee mantuvo a lo largo de su vida un vínculo constante con la música, presente en la estructura rítmica y compositiva de su pintura. Se formó en Múnich y participó activamente en el grupo Der Blaue Reiter junto a Wassily Kandinsky y Franz Marc, con quienes compartió la idea de que el arte debía expresar dimensiones espirituales y no solo reproducir lo visible.

Su trayectoria se definió por el desplazamiento entre distintos lenguajes: del expresionismo a la abstracción geométrica, del interés por el dibujo infantil y los símbolos arcaicos a sistemas visuales cercanos a la escritura. Viajes decisivos, como el realizado a Túnez en 1914, marcaron su relación con el color, que desde entonces se convirtió en uno de los ejes centrales de su investigación artística.

Entre 1921 y 1931, Klee fue profesor en la Bauhaus, donde desarrolló una labor pedagógica influyente al reflexionar sobre la línea, la forma y el color como elementos vivos. Su pensamiento quedó sintetizado en frases como "el arte no reproduce lo visible, lo hace visible", una idea que marcó a generaciones posteriores y dialogó con corrientes como el surrealismo y el expresionismo abstracto.

Perseguido por el régimen nazi y señalado como autor de "arte degenerado", Klee regresó a Suiza en los últimos años de su vida. A pesar de la enfermedad y el exilio, su producción final mostró una intensidad notable y una síntesis entre vida y obra. Hoy, su legado sigue vigente por la libertad conceptual que propuso y por haber entendido el arte como un espacio donde pensamiento, imaginación y experiencia se encuentran sin fronteras.