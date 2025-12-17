Recital "De Beethoven a Strauss: diálogo de épocas"

El recital de cello y piano "De Beethoven a Strauss: diálogo de épocas", esta programado para este miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas en el Museo Francisco Cossío. La presentación propone un recorrido por distintos periodos de la música clásica a través del encuentro entre dos instrumentos centrales del repertorio de cámara.

A lo largo del programa, el recital traza un arco histórico que permite escuchar cambios de lenguaje, forma y carácter entre compositores y épocas. El diálogo entre cello y piano articula contrastes y afinidades sonoras que muestran la evolución de la escritura musical y su vigencia en la escucha actual.

La interpretación estará a cargo de la cellista Svetlana Galinskaya y el pianista José María Espinosa. Su participación conjunta plantea una lectura cuidadosa del repertorio, enfocada en el intercambio entre líneas melódicas y el equilibrio expresivo propio de la música de cámara.

Formado en San Luis Potosí y con estudios en Estados Unidos y Alemania, José María Espinosa cuenta con trayectoria como solista y docente, además de presentaciones con orquestas nacionales. Su trabajo pianístico se distingue por el dominio técnico y la atención al repertorio clásico y romántico.

Con carrera desarrollada en Rusia y México, Svetlana Galinskaya integra la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí desde 2005 y mantiene una actividad constante en recitales y festivales. Su experiencia como solista y música de cámara aporta solidez interpretativa al programa, que invita al público a escuchar la continuidad y los contrastes entre épocas musicales.

La entrada es libre, con cupo limitado.